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位元堂分派宏安及中國農產品股份作特別息 解除與宏安互控關係

位元堂（0897）宣布實物派發手上宏安（1222）及中國農產品（0149）股份作為特別股息，藉此將宏安及位元堂之間的互控股權關係，及同時由宏安透過位元堂間接控制中國農產品的關係，一併解除。完成交易後，宏安維持直接在位元堂的69.19%持股，並轉為直接持有57.09%中國農產品股權。作為全系旗艦宏安的主席鄧清河，在完成是次實物分派後，他在宏安的持股由原先的50.67%，降至42.8%。

位元堂公布進行實物分派計劃，在實施計劃前，先行削減股本9.5億元，供作實物分派所需。繼而該集團落實按每200股，向股東分派293股宏安及907股中國農產品股份。完成分派後，位元堂原先在宏安持股11.18%，宏安持有位元堂的69.19%股權之關係，正式解除，純改由宏安持有位元堂69.19%。原先宏安分別間接經位元堂及自身共在中國農產品持股57.09%，改由宏安分兩批直接持有中國農產品，持股水平維持原先水平。位元堂因此將不再持有宏安及中國農產品任何股份。

至於宏安方面，在獲得位元堂分派自己的股份為數7.73%權益或逾11.87億股後，將予註銷。在完成註銷後，鄧清河在宏安的持股，將由原先的50.67%，降至42.8%。宏安及中國農產品由於股權因此有變，已尋求證監會豁免全面收購，並獲得批准，令今次實物分派得以落實。位元堂按例將召開股東特別大會，尋求股東批准今次實物分派計劃。

位元堂指，是次藉實物分派回饋股東的支持，並能集中及加強其資源於製造及零售醫藥，及保健食品和個人護理產品等核心業務，並精簡架構，尤其是消除與宏安的交叉持股，並且可讓宏安及中國農產品的股東，直接參與宏安及中國農產品的發展及前景。

 

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