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大摩上調瑞聲評級至「增持」 目標價大升逾四成至26元

摩根士丹利發表報告指，預計瑞聲（2018）今年盈利復蘇，上調該股評級至增持，目標價26元。

大摩指，隨著產業需求復蘇，去年下半年出貨量及平均售價有所改善，預計利好情況會持續至今年。同時，瑞聲光學產品組合將進一步改善，料今年毛利損失將減少500至600億元。

大摩又指，受惠於瑞聲持續研發投入，大摩估計瑞聲今年可以令聲學及觸感器(haptics)業務的市場份額上升，而華為的回歸更對瑞聲及業界有正面影響。

大摩亦預期，瑞聲將獲得高階智慧型手機產品新外殼訂單，可為收入和盈利帶來正面影響。

去年8月，瑞聲宣布收購普瑞姆揚聲器系統(PSS)，該行預期交易可於今年上半年完成，盈利將併表，可步推高公司下半年盈利增長。大摩將瑞聲評級升至「增持」，目標價由18元上調至26元。

 

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