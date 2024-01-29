摩根士丹利發表報告指，預計瑞聲（2018）今年盈利復蘇，上調該股評級至增持，目標價26元。
大摩指，隨著產業需求復蘇，去年下半年出貨量及平均售價有所改善，預計利好情況會持續至今年。同時，瑞聲光學產品組合將進一步改善，料今年毛利損失將減少500至600億元。
大摩又指，受惠於瑞聲持續研發投入，大摩估計瑞聲今年可以令聲學及觸感器(haptics)業務的市場份額上升，而華為的回歸更對瑞聲及業界有正面影響。
大摩亦預期，瑞聲將獲得高階智慧型手機產品新外殼訂單，可為收入和盈利帶來正面影響。
去年8月，瑞聲宣布收購普瑞姆揚聲器系統(PSS)，該行預期交易可於今年上半年完成，盈利將併表，可步推高公司下半年盈利增長。大摩將瑞聲評級升至「增持」，目標價由18元上調至26元。
其他報道
摩通：對港人北上消費影響可控 予領展「增持」評級 目標價53元
港元拆息全線向上 1個月HIBOR終止3連跌 隔夜息升72點子
恒大要求延期再審 高院陳官：「enough is enough」
法院頒令恒大清盤 跌20% 恒大系齊停牌 下午頒布書面判決及處理規管命令
胡錫進：中國真的想把股市搞起來 冀多給輿論空間 可敦促市場進步
恒指高開94點 科指升0.8% 龍湖升2% 蔚來升3% 藥明生物升1%