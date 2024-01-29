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恒指收市升125點 科指升0.5% 南北水齊轉流出 成交降至一周低

內地周末續推撐市措施，A股今日先升後跌，南水轉流出，港股午後亦升幅收窄，北水亦轉流出。藥明系澄清後續跌，藥明康德（2359）跌10%；上周同時遭外憂侵襲的聯想（0992）亦跌最多6.9%見3個月低。高院頒令恒大（3333）清盤，恒大系停牌，內房股未受拖累，反而因廣州樓策而上升。油輪紅海遇襲，油價、油股先升後升幅收窄，中海油（0883）創52周高。大市成交雖第6日逾千億，但較上日減少23%，見一周低。

恒指今早高開94點，高位升306點，低位升60點，高低波幅246點。非必需消費品、金融、能源股推動大市。上升股份比例為31.4%，下跌為32.02%，無升跌為36.57%。

恒指收市升125點或0.78%，報16077點，大市成交金額1001億元，較上日減少23.93%，是1月19日968.72億元成交後最少；國指升48點或0.91%，報5408點。恒生科技指數收報3203點，升0.54%。

藍籌股成交金額529.51億元，佔大市成交52.89%；科指成份股成交金額211.93億元，佔大市成交21.17%；國指成份股成交金額404.99億元，佔大市成交40.45%。

24隻雙櫃台股，總成交0.45億元人民幣，相當於約0.49億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少9.84%，至98.44億元，佔大市成交9.83%。牛熊證成交金額36.63億元，減少20.6%；窩輪成交金額61.81億元，減少1.97%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、友邦（1299）、比亞迪（1211）拖累大市。

藍籌63隻升，18隻下跌，1隻無升跌。百威（1876）升6.58%，收報12.64元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌5.7%，收報23.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，13隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報29.05元，升4.12%；跌幅最大的是閱文（0772）見52周低24.15元，收報24.35元，跌6.17%。

恒指曾下試20天線(16009.54點)。科指曾跌穿10天線(3195.71點)。

北水南下合計淨流出25.96億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流出5.92億元人民幣，終止連續2日流入。

三大指數表現

恒指曾升最多1.92%，是1月25日後最大升幅，當日升幅為2.23%。高見16258.45點，是1月15日16334.71點後最高。收市報16077.24點，是1月25日後收市新高，當日報16211.96點。

科指曾升最多2.18%，是1月24日後最大升幅，當日升幅為4.95%。高見3256.08點，是1月26日3284.66點後最高。今日收市報3203.59點，是1月25日後收市新高，當日報3310.69點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月22日。

國指曾升最多2.1%，是1月25日後最大升幅，當日升幅為2.36%。高見5472.55點，是1月25日5479.63點後最高。收市報5408.93點，是1月25日後收市新高，當日報5468.71點。

焦點股表現

藥明康德（2359）曾跌最多11.46%，是1月26日後最大跌幅，當日跌幅為32.02%。低見57.2元，是1月26日52.55元後最低。今日收市報57.75元，是2020年4月1日後收市新低，當日報55.952元。收報57.75元，跌10.6%。連跌4日，累計跌22.2元，對上一次連跌4日是2023年11月10日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2023年12月14日。

藥明生物（2269）曾跌最多7.74%，是1月26日後最大跌幅，當日跌幅為27.83%。低見22.65元，是1月26日21.65元後最低。今日收市報23.15元，是2019年6月27日後收市新低，當日報23.106元。收報23.15元，跌5.7%。連跌2日，累計跌6.85元，對上一次連跌2日是1月22日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月22日。

藥明合聯（2268）曾跌最多4.76%，是1月26日後最大跌幅，當日跌幅為24.76%。低見24元，是1月26日23.7元後最低。收市報24.6元，是2023年11月16日後收市新低，當日報20.6元。收報24.6元，跌2.38%。連跌3日，累計跌7.3元，對上一次連跌3日是1月9日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月9日。

聯想（0992）曾跌最多6.93%，是1月26日後最大跌幅，當日跌幅為13.16%。低見8.6元，是2023年10月25日8.6元後最低。收市報8.8元，是2023年10月24日後收市新低，當日報8.32元。收報8.8元，跌4.76%。連跌2日，累計跌1.46元，對上一次連跌2日是1月15日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月17日。

午後消息股表現

李想：理想汽車（2015）不會請明星代言 車主是最好的代言人。收報109.3元，升2.25%。

摩通：對港人北上消費影響可控　予領展（0823）「增持」評級 目標價53元。收報39.05元，跌0.89%。

新華社三大國有資管併入中投文章疑已被刪除。中國信達（1359）收報0.79元，升2.6%。

今早及隔晚消息股表現

法院頒令恒大（3333）清盤 跌20% 恒大系齊停牌。恒大停牌前報0.163元跌20.87%；恒大汽車（0708）報0.229元，跌18.21%；恒大物業（6666）報0.39元，跌2.5%。

紛美包裝（0468）出售國際業務，今早復牌。紛美股東特別大會，新巨豐5人被否決入董事局。收報1.66元，跌4.05%。

藥明生物（2269）：CEO學術頭銜是講座後一種禮遇而授予。收報23.15元，跌5.7%。

藥明合聯（2268）不知悉股價波動原因。收報24.6元，跌2.38%。

中鋁國際（2068）去年共計提資產減值準備淨額25億元人幣。收報1.91元，跌1.55%。

江蘇寧滬高速公路（0177）52億向母企購蘇錫常南部高速65%。收報7.73元，升0.52%。

尚晉國際（2528）澳門老佛爺百貨將於本月30日正式營業。收報0.335元，無升跌。

經濟日報（0423）1.35億向中移動出售大埔廠房，較估值溢價一成。收報0.83元，升5.06%。

藥明康德（2359）指美國法案草案指稱內容不恰當及不準確。收報57.75元，跌10.6%。

南方航空（1055）料去年虧損35億元至47億元人幣。收報3.11元，跌1.27%。

國航（0751）料去年虧損9億元至13億元人幣。收報2.62元，跌1.5%。

粵海投資（0270）料去年盈利倒退35%。見52周低4.89元，收報5.09元，跌10.23%。

中交建（1800）去年新簽合同額升14%，超標4%。收報3.75元，升1.9%。

中鋁（2600）盈喜，料去年最少多賺五成。收報3.93元，升1.03%。

中廣核礦業（1164）合營去年產鈾量超越計劃產量。收報1.87元，跌1.58%。

英國競爭監管機構調查Vodafone與長和（0001）英國流動通訊合併交易。收報41.35元，升2.86%。

天虹國際（2678）發盈警，料去年盈轉虧3億人幣。收報4元，升0.5%。

晶門半導體（2878）發盈警，料去年盈利倒退三成。收報0.27元，跌1.82%。

Pyrford減持偉易達（0303）至4.99%。收報46.25元，跌2.01%。

永勝醫療（1612）發盈喜，料去年虧轉盈賺逾5200萬元。收報0.4元，升3.9%。

破頂股表現

破頂股包括，中國有色礦業（1258）創上市新高，見5.7元，收報5.58元，升1.64%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見13.8元，收報13.52元，升0.6%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1109.35元，收報1109.35元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見544.8元，收報544.8元，升0.04%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見116.9元，收報116.9元，升0.17%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見119.9元，收報119.9元，升0.04%；鍋圈（2517）創上市新高，見12.34元，收報11.82元，升1.9%；友寶（2429）創上市新高，見22.8元，收報20.8元，跌2.12%；中煤能源（1898）創52周高，見8.86元，收報8.77元，升1.98%；旭日企業（0393）創52周高，見0.86元，收報0.84元，無升跌；聯亞集團（0458）創52周高，見2.06元，收報2.06元，無升跌；康大食品（0834）創52周高，見0.5元，收報0.495元，升13.79%；中國秦發（0866）創52周高，見0.44元，收報0.415元，升6.41%；國能國際資產（0918）創52周高，見0.56元，收報0.5元，升12.36%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.55元，收報3.5元，升2.34%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見15.08元，收報14.7元，升0.82%。

破底股方面

45隻股份創上市新低，其中十隻包括，中教控股（0839）低見4.02元，收報4.06元，跌2.17%；毅德國際（1396）低見0.122元，收報0.122元，跌0.81%；聯泰控股（0311）低見0.225元，收報0.226元，跌9.24%；恒嘉融資租賃（0379）低見0.048元，收報0.049元，跌12.5%；永恒策略（0764）低見0.038元，收報0.039元，跌4.88%；匯盈控股（0821）低見0.101元，收報0.119元，跌3.25%；雨潤食品（1068）低見0.182元，收報0.184元，跌2.13%；星光文化（1159）低見0.161元，收報0.18元，跌10%；加科思－Ｂ（1167）低見2.6元，收報2.64元，跌3.65%；萬保剛集團（1213）低見0.224元，收報0.224元，跌2.61%。

69隻股份創52周低，其中十隻包括，東方甄選（1797）低見21.1元，收報21.5元，跌3.15%；比亞迪（1211）低見182.2元，收報186.1元，跌2.16%；1957 & Co.（8495）低見0.195元，收報0.195元，無升跌；上海復旦（1385）低見9.99元，收報10.1元，跌5.08%；東方甄選（1797）低見21.1元，收報21.5元，跌3.15%；閱文（0772）低見24.15元，收報24.35元，跌6.17%；中國儒意（0136）低見1.39元，收報1.43元，跌5.3%；保利協鑫（3800）低見0.96元，收報0.96元，跌5.88%；玖龍紙業（2689）低見2.87元，收報2.9元，無升跌；亞洲水泥（0743）低見2.11元，收報2.13元，跌2.74%。

異動股

上升異動股，包括，實德環球（0487）收報0.074元，升72.09%；國富創新（0290）收報0.25元，升47.06%；京基金融國際（1468）收報0.61元，升35.56%；東方支付集團控股（8613）收報0.135元，升28.57%；環球印館（8448）創52周高，見0.2元，收報0.18元，升26.76%；中國數字視頻（8280）收報0.058元，升26.09%；智傲控股（8282）收報1.09元，升25.29%；哈爾濱電氣（1133）收報2.52元，升21.74%；首都金融控股（8239）收報0.59元，升21.65%；長城匯理（8315）收報0.158元，升21.54%；新銳醫藥（6108）收報0.04元，升21.21%。

下跌異動股，包括，朝威控股（8059）創上市新低，見0.013元，收報0.013元，跌31.58%；中國順客隆（0974）收報1.13元，跌27.1%；華泰瑞銀（8006）收報0.19元，跌26.92%；榮陽實業（2078）收報0.091元，跌24.17%；中國金融租賃（2312）收報0.139元，跌22.35%；閩港控股（0181）收報0.098元，跌21.6%；恒大（3333）停牌；千盛集團控股（8475）收報0.65元，跌20.73%；亨泰（0197）收報0.355元，跌20.22%；中國天億福（8196）收報0.3元，跌20%。

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