内地醫療人工智能解決方案規模化商業落地商訊飛醫療科技上周五（26日）遞表港交所（0388），華泰國際、廣發融資（香港）、建銀國際為其聯席保薦人。其母企科大訊飛（深：002230）擁有該公司已發行股本總額的約52.47%，於訊飛醫療科技上市後，科大訊飛仍為該公司的控股股東。
財務方面，公司初步招股書顯示，截止2023年9月30日止9個月公司收益達3.24億元（人民幣·下同），按年增加29.03%；公司擁有人應佔虧損為1.6億元，按年增加4.8%，主要是由於高研發開支的持續。
根據弗若斯特沙利文的資料，訊飛醫療科技2022年的收入規模在中國醫療人工智能行業中排名第一；按收入計，於2022年在中國基層醫療機構臨床決策支持系統（「CDSS」）市場中排名第一，市場份額為76.6%。
此外，初步招股書顯示，截至最後實際可行日期，訊飛醫療向約52,000家基層醫療機構提供產品及服務，涵蓋逾30個省份、400個區縣，以及逾400家醫院，包括內地首七家大型醫院。
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