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内地泛娛樂產品商卡游申上市 去年首九個月轉賺2.6億元人幣

内地泛娛樂產品商卡游來港申請上市，摩根士丹利、中金公司和摩根大通為其聯席保薦人。

根根據灼識諮詢的資料，按2022年商品交易總額計，卡游在泛娛樂產品行業及泛娛樂玩具行業中排名第二；在快速增長的泛娛樂玩具行業集換式卡牌領域中排名第一；及在泛娛樂文具行業中排名第七。

財務方面，卡游2023年首九個月扭虧爲盈，期内利潤達2.6億元（人民幣·下同），而2022年首九個月則虧損1.15億元。2021年與2022年全年虧損分別為1.53億元與2.96億元。

此外，截至2023年9月30日，卡游構建了一個由44個IP組成的多元化IP矩陣，以滿足廣泛消費者，包括奧特曼、葉羅麗、蛋仔派對、火影忍者、名偵探柯南和哈利波特等知名IP。

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