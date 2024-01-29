她指出，恒大截至6月30日止資產只有1.74萬億元（人民幣、下同），負債卻近2.39萬億元，早已資不抵債。從恒大去年9月披露顯示，內房銷售較弱，加上去年9月披露因涉及懷疑不合法或不正常披露，致難以取得內地發改委及中國證監會批准發新債。即使去年恒大提出將恒大汽車（0708）及恒大物業（6666）股份納入重組方案，並新增發證明書取代發債，擬廻避來自監管機構的制約，但是遭清盤呈請人Top Shine Global Ltd（下稱TSG）質疑可行性。

此外，在債務重組方案中，A級別債權人可以取得相對較值錢的恒大物業股份抵債，反之C級別債權人的待遇沒有明顯改善，亦令重組方案存在被反對的可能。

陳官續稱，擁有約1億美元恒大債務的新債權人Treasure Glory Global（下稱TGG）提出在1月23日取代原呈請人TSG，並要求法院立即將恒大清盤。但是在TGG出信向法院申請前，TSG提到恒大私下向他們拋出新重組建議，卻未有和在過去兩年無間斷推進重組方案的恒大債務境外債權人特別小組溝通，她認為，恒大製造麻煩並意圖繞過特別小組此舉存在惡意（bad faith），這令法院反對再進一步批准延期聆訊，給予很重份量的考量。

關於恒大新提出10頁紙重組計劃，陳官指，只將恒大兩組境外債權人合成一個級別，並改由香港及境外附屬執行重組方案，意圖釋除本金總值143.28億美元的現有恒大高級票據持有人授出的擔保責任及股份抵押安排，繼而可將手上兩間上市公司全部股權供境外債權人分配。她說，該等內容只是一般意念而非正式的建議，亦沒有給予足夠資料及評估供債權人考慮，加上早已有3億股恒大物業股份已售出並套現約1億美元，未能夠解釋為何可以支持到法庭授出再延期聆訊的理據。

儘管恒大及部份債權人建議延期聆訊至下周一，讓恒大訂立正式重組方案予以考慮，但是陳官認為，在未有正式重組方案下，認為讓公司清盤，並由清盤人控制公司，既保障公司的資產，並且可製訂適合重組方案，甚至在法院判令清盤後利便推進協議安排方案。她相信，判公司清盤，額外的好處是助恒大擺脫許家印的影響，掃除恒大發新股及新債的障礙。

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