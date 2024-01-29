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煤氣與科技公司合作首創煤氣廚餘處理設備

中華煤氣（0003）宣布，與易思環球科技公司合作，利用環保技術把廚餘分解，令體積大幅減少超過九成，大大減低對填堆區的壓力，並鼓勵源頭減廢。今次雙方合作研發本港首創煤氣型廚餘處理設備，有關設備原理是在攝氏75至85度的環境下，透過添加複合微生物菌，把剩食和廚餘進行生物降解，分解為二氧化碳和水份等物質。廚餘處理設備可減低廚餘超過九成的體積，節省運輸及處理成本，分解後的廚餘更可作肥料之用，轉廢為寶。

廚餘處理設備可安裝於樓宇、酒店、餐廳、醫院甚至社區及屋苑等不同場景，實現源頭減廢。加上煤氣公司生產的燃氣，碳排放僅佔全港總量的百分之一，煤氣型廚餘處理設備的熱力系統，由較環保、潔淨的燃氣支援運作，方案有助本港進一步減碳。

煤氣公司商務總監—香港公用業務及可持續綠色能源辦公室總監鄭曉光期望，是次合作有助各界解決廚餘處理的痛點，「垃圾徵費推行的目的是為了減少垃圾量，故處理廚餘與大家息息相關。我們期望透過是次合作，向工商業界和住宅用戶提供既簡單又便宜的源頭減廢方案，處理好佔垃圾三分一的廚餘問題。」鄭續指，這次合作只是煤氣公司推動可持續發展的起步，將來會有更多環保減碳點子與市民分享。

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