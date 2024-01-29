據報道，馬稱過去幾年，在海外大IP遊戲公司的手遊研發、網絡運行運營等方面，公司發揮了一定優勢、建立了口碑。騰訊希望在軟件和遊戲研發方面橫向做透、做紮實，而不是在一個縱深角度跟其他遊戲公司或硬件廠商為敵，更關鍵的還是找準自己的主業並聚焦，這樣更有勝算。

此外，他還說，AI也是去年一個重點，全行業甚至全世界的重點，公司總算能跟上第一陣列，不能算最領先，但是至少沒有太落後，今後還要結合騰訊的場景，把AI混元大模型應用到各個場景中，短期內一兩年內應該不會有一個純原生AI大的應用，應該還是要結合到公司的所有產品裏面效率提升等，將是一個很大的機會。

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