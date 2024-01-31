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ZA Bank 推「千萬獎賞賀龍年」 派雙封8888元大利是

本地虛擬銀行 ZA Bank （眾安銀行）預告，即將「龍」重推出一系列賀年活動，讓用戶有機會贏得總值超過千萬元的豐富奬賞，包括雙封8,888元好意頭大利是。

首部曲：「千萬獎賞賀龍年」

由 2 月 5 日（年廿六）至 24 日（正月十五）期間，用戶可登入 ZA Bank App 並前往「千萬獎賞賀龍年」活動頁面參與遊戲，最高有機會贏取兩封8,888元大利是。

 

第二部曲：龍年「最勁抽」

2 月 5 日（年廿六）至  29 日期間，ZA Bank 皇牌活動「最勁抽」亦將換上賀年限定主題設計，增添喜慶元素。ZA Bank 將與城中熱爆的餐飲品牌合作，用戶每次完成最少10元的合資格簽賬，即可參與「最勁抽」，打開盲盒有機會獲得限時獎賞，包括：麥當勞3元折扣券（適用於指定套餐）、Häagen-Dazs™  92 折折扣券、湊湊火鍋200元折扣券或免費伊比利亞豬肉1份、呷哺呷哺免費呷哺堂食套餐 1 份或日本和牛三角胸小排 1 份。

 

第三部曲：「百家姓」電子利是封

除了品牌吉祥物 Zappy 和 Alfie 將以萌爆龍年造型登場，去年大受歡迎的「百家姓」利是封亦會載譽歸來，涵蓋 46 個熱門姓氏，字體更將會換上賀年金色。另外，為鼓勵更多用戶派發電子利是，ZA Bank App 今年將新增「一鍵派利是」功能。配合近日更新的「對話式轉賬」介面，用戶只需前往與每位收款人的專屬轉賬頁面，一 click 即可快速選擇派發固定金額的利是，更可以設定自訂金額、自訂利是封設計的選項。

此外，ZA Bank 亦設計了一系列龍年 Stickers，用戶經 ZA Bank App下載後即可透過WhatsApp、Telegram 和 WeChat 等即時通訊應用程式，與 Zappy、Alfie 一起向親友拜年。

 

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