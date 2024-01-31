首部曲：「千萬獎賞賀龍年」

由 2 月 5 日（年廿六）至 24 日（正月十五）期間，用戶可登入 ZA Bank App 並前往「千萬獎賞賀龍年」活動頁面參與遊戲，最高有機會贏取兩封8,888元大利是。

第二部曲：龍年「最勁抽」

2 月 5 日（年廿六）至 29 日期間，ZA Bank 皇牌活動「最勁抽」亦將換上賀年限定主題設計，增添喜慶元素。ZA Bank 將與城中熱爆的餐飲品牌合作，用戶每次完成最少10元的合資格簽賬，即可參與「最勁抽」，打開盲盒有機會獲得限時獎賞，包括：麥當勞3元折扣券（適用於指定套餐）、Häagen-Dazs™ 92 折折扣券、湊湊火鍋200元折扣券或免費伊比利亞豬肉1份、呷哺呷哺免費呷哺堂食套餐 1 份或日本和牛三角胸小排 1 份。

第三部曲：「百家姓」電子利是封

除了品牌吉祥物 Zappy 和 Alfie 將以萌爆龍年造型登場，去年大受歡迎的「百家姓」利是封亦會載譽歸來，涵蓋 46 個熱門姓氏，字體更將會換上賀年金色。另外，為鼓勵更多用戶派發電子利是，ZA Bank App 今年將新增「一鍵派利是」功能。配合近日更新的「對話式轉賬」介面，用戶只需前往與每位收款人的專屬轉賬頁面，一 click 即可快速選擇派發固定金額的利是，更可以設定自訂金額、自訂利是封設計的選項。

此外，ZA Bank 亦設計了一系列龍年 Stickers，用戶經 ZA Bank App下載後即可透過WhatsApp、Telegram 和 WeChat 等即時通訊應用程式，與 Zappy、Alfie 一起向親友拜年。

其他報道

PayPal計劃裁員9% 涉約2500人

標普：恒大境外債權人收回款項料需數年

國泰：將與員工分享去年利潤 農曆新年增機師津貼確保航班運作暢順

浦林成山料去年多賺最多2倍至11.8億人幣

【有片：埋身擊】滬指向下調整 料後市持續區間內徘徊

天德化工料去年盈利倒退77%

許正宇：已建立強積金基金優先投資政府綠債機制

半日沽空金額減1% 盈富沽空增3.4倍 基金單位連增兩日

恒指半日跌159點 科指跌2% 舜宇跌9% 北水轉流入

機組人員舊制服升級再造 HK Express售環保小熊公仔及旅行布袋

PayMe推派利是AR遊戲 搶高達888元萬用券

港元拆息個別發展 隔夜息升穿5厘創1個月高 1個月HIBOR轉跌

微軟第二季收入增18% Azure雲服務收入增30%

三星利潤連續四季下降 晶片業務虧損

美國商務部長：中國製電動車構成國安等風險

花旗：美上調對華關稅沒影響 因多數出口商已將生產線轉移至東協

馬化騰同款紅色毛衣 網上僅售79.9元人幣 網民：小馬哥也消費降級？