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科指跌穿降準、2萬億救市底 全月跌20%創紀錄 國指連跌6個月 近24年最長跌浪

內地製造業活動第四個月萎縮，以及美國科技股績後回吐、美國商務部長稱中國製電動車構成國安等風險，打壓市場情緒，上證失守2800點、恒指失守15500，齊見一周低，及低於宣布降準日(24日)的高位、下試2萬億救市傳聞日(23日)低位，不過科指則已跌穿上述宣布降準日及2萬億救市底，見2022年11月1日後新低。聯儲局明早公布議息結果，利率期貨顯示，減息機會僅2%，美匯指數曾升0.26%，港元、人民幣變動不足0.1%。南水第二日流入，北水連續3日流出。三大指數全月均下跌，恒指國指見11個月最大跌幅，科指則創紀錄跌20%，國指亦連跌6個月，是近24年最長跌浪。

恒指今早低開51點，高位升40點，低位跌291點，高低波幅332點。非必需消費品、通訊服務、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為17.99%，下跌為42.8%，無升跌為39.2%。

恒指收市跌218點或1.39%，報15485點，大市成交金額988億元，較上日增加4.2%，是1月29日1001.24億元成交後最多；國指跌81點或1.54%，報5194點。恒生科技指數收報3005點，跌3%。

藍籌股成交金額496.14億元，佔大市成交50.21%；科指成份股成交金額228億元，佔大市成交23.07%；國指成份股成交金額384.26億元，佔大市成交38.89%。

24隻雙櫃台股，總成交0.56億元人民幣，相當於約0.61億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.57%，至109.35億元，佔大市成交11.06%。牛熊證成交金額54.98億元，增加15.71%；窩輪成交金額54.36億元，減少18.94%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。工行（1398）、平保（2318）、神華（1088） 貢獻恒指較多。

藍籌13隻升，68隻下跌，1隻無升跌。申洲國際（2313）升2.65%，收報69.75元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌11.66%，收報47.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報23元，升6.24%；跌幅最大的是舜宇（2382）見52周低45.75元，收報47.75元，跌11.66%。

恒指跌穿10天線(15634.55點)。科指低於10天線(3157.59點)。

北水南下合計淨流出6.32億元，較上日減少26.53%，連續第3日流出，累計流出40.88億元，對上一次連續3日淨流出是2023年7月11日。南水北上合計淨流入37.01億元人民幣，較上日增加112.42%，連續第2日流入，累計流入54.43億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多1.86%，低見15411.66點，是1月23日14994.37點後最低。收市報15485.07點，是1月23日後收市新低，當日報15353.98點。連跌2日，累計跌592.17點，對上一次連跌2日是1月22日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月22日。

科指曾跌最多3.68%，是1月26日後最大跌幅，當日跌幅為4.09%。低見2984.9點，是2022年11月1日2893.08點後最低。收市報3005.8點，是2022年10月31日後收市新低，當日報2852.57點。連跌2日，累計跌197.79點，對上一次連跌2日是1月22日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是1月17日。

國指曾跌最多2.08%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.79%。低見5165.71點，是1月23日5011.18點後最低。今日收市報5194.04點，是1月23日後收市新低，當日報5140.93點。連跌2日，累計跌214.89點，對上一次連跌2日是1月22日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月22日。

1個月表現

恒指本月累跌9.16%或1562點，跌幅是2023年2月28日後最大，當時收市跌幅為9.41%；本月表現最佳的是中海油（0883），累升11.23%，其次為神華（1088） 及中石油（0857），分別升10.47%及9.5%。而表現最差的是京東健康（6618），累跌34.53%，其次為舜宇（2382）及阿里健康（0241），分別跌32.6%及32.55%。

國指本月累跌9.96%或574點，跌幅是2023年2月28日後最大，當時收市跌幅為11.36%；國指連跌6個月，對上一次連跌6個月，是2000年2月29日；本月表現最佳的是中海油（0883），累升11.23%，其次為神華（1088）及中石油（0857），分別升10.47%及9.5%。而表現最差的是小鵬（9868）累跌42.95%，其次為京東健康（6618）及舜宇（2382），分別跌34.53%及32.6%。

科指本月累跌20.15%，創紀錄最大單月跌幅，連跌第2個月，表現最佳的是網易（9999），累升7.75%，其次為攜程（9961）及海爾智家（6690），分別升1.01%及無升跌。而表現最差的是小鵬（9868），累跌42.95%，其次為萬國數據（9698）及蔚來（9866），分別跌42.83%及40.08%。

午後消息股表現

國泰（0293）：將與員工分享去年利潤 農曆新年增機師津貼確保航班運作暢順。收報7.97元，升1.92%。

浦林成山（1809）料去年多賺最多2倍至11.8億人幣。創52周高，見7.42元，收報7.11元，升5.65%。

天德化工（0609）料去年盈利倒退77%。見52周低1.1元，收報1.13元，跌10.32%。

今早及隔晚消息股表現

美國商務部長：中國製電動車構成國安等風險。電動車股下跌，吉利（0175）收報7.38元，跌1.34%。比亞迪（1211）見52周低172.5元，收報174.3元，跌2.02%。小鵬（9868）收報32.35元，跌5.96%。理想汽車（2015）收報106元，跌1.49%。蔚來（9866）創上市新低，見43.3元，收報44.1元，跌5.97%。零跑（9863）收報21.15元，跌5.16%。

重慶市通過房地產融資協調機制 梳理出首批「白名單」項目。中海外（0688）收報11.76元，跌1.67%。龍湖（0960）收報8.61元，跌2.82%。華潤置地（1109）收報23.6元，跌2.07%。碧桂園（2007）平上市低位0.61元，收報0.63元，跌4.55%。

HPC HOLDINGS（1742）最快今日公布業績。收報0.039元，無升跌。

鞍鋼（0347）受弱市影響發盈警，料去年全年虧損逾33億人幣。收報1.28元，跌2.29%。

東航（0670）發盈警預告繼續虧損，但按年最少大減近八成。收報1.94元，跌2.51%。

金隅集團（2009）盈警料2023年凈利潤最多跌98%。收報0.61元，跌1.61%。

贛鋒鋰業（1772）盈警，預計去年凈利潤最多跌近八成。見52周低20.55元，收報20.9元，跌5%。

和黃醫藥（0013）呋喹替尼獲批港使用，「1+」生效後首隻。收報19.74元，跌1.55%。

「Ken Sir」呂宇健低市價45%增持hmvod（8103）近4%，持股升至19.3%。收報0.88元，跌4.35%。

中電（0002）發盈警，澳洲業務減值59億。收報62.15元，升1.06%。

匯豐因違反存戶保障條例，遭英倫銀行罰5.7億元。匯控（0005）收報61.25元，跌0.16%。

破頂股表現

破頂股包括，今海國際（2225）創上市新高，見3.6元，收報3.57元，升23.53%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8676.7元，收報8676元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1040.7元，收報1040.5元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1110.05元，收報1110.05元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見544.95元，收報544.95元，升0.02%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見16.75元，收報16.75元，升0.6%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見118.5元，收報118.5元，升0.68%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見120.1元，收報120.1元，升0.04%；知行汽車（1274）創上市新高，見54.45元，收報50.9元，升0.1%；神華（1088） 創52周高，見30.15元，收報29.55元，升2.07%；神華（1088）創52周高，見30.15元，收報29.55元，升2.07%；萬隆控股集團（0030）創52周高，見0.249元，見52周低0.14元，收報0.146元，跌41.37%；國浩集團（0053）創52周高，見80元，收報71.5元，升8.42%；國富創新（0290）創52周高，見0.4元，收報0.35元，升12.9%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.06元，收報2.06元，無升跌；數字王國（0547）創52周高，見0.48元，收報0.435元，升1.16%；中國秦發（0866）創52周高，見0.465元，收報0.42元，跌4.55%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.195元，收報0.195元，無升跌。

破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見30.15元，收報29.55元，升2.07%。

破底股方面

114隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.216元，收報0.229元，跌2.55%；世茂服務（0873）低見0.79元，收報0.88元，無升跌；海通證券（6837）低見3.54元，收報3.6元，跌2.96%；中教控股（0839）低見3.86元，收報3.88元，跌3%；宇華教育（6169）低見0.385元，收報0.39元，跌1.27%；蔚來（9866）低見43.3元，收報44.1元，跌5.97%；九毛九（9922）低見4.57元，收報4.6元，跌4.76%；呷哺呷哺（0520）低見1.96元，收報1.98元，跌3.88%；眾安在綫（6060）低見12.02元，收報12.16元，跌3.65%；京東物流（2618）低見6.71元，收報6.8元，跌4.76%。

138隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城服務（2869）低見2.38元，收報2.41元，跌2.03%；鴻騰（6088）低見0.93元，收報0.93元，跌4.12%；丘鈦（1478）低見2.7元，收報2.75元，跌5.5%；舜宇（2382）低見45.75元，收報47.75元，跌11.66%；信利國際（0732）低見0.59元，收報0.59元，跌3.28%；信德（0242）低見0.76元，收報0.78元，跌2.5%；比亞迪（1211）低見172.5元，收報174.3元，跌2.02%；長城汽車（2333）低見7.6元，收報7.69元，跌3.51%；五菱（0305）低見0.305元，收報0.31元，跌7.46%；莎莎國際（0178）低見0.8元，收報0.82元，跌3.53%。

異動股

上升異動股，包括，龍皇集團（8493）收報0.36元，升53.19%；直通電訊（8337）收報0.181元，升29.29%；透雲生物（1332）收報0.186元，升24%；今海國際（2225）創上市新高，見3.6元，收報3.57元，升23.53%；伯明翰體育（2309）創52周高，見3.39元，收報3.39元，升17.71%；普樂師集團控股（2486）收報3.72元，升17.35%；中國再生醫學（8158）收報0.455元，升15.19%；泛海酒店（0292）收報0.079元，升14.49%；麥迪森控股（8057）創上市新低，見0.102元，收報0.128元，升14.29%；威高國際（1173）收報0.057元，升14%。

下跌異動股，包括，萬隆控股集團（0030）創52周高，見0.249元，見52周低0.14元，收報0.146元，跌41.37%；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.026元，收報0.034元，跌30.61%；中國置業（0736）收報0.19元，跌28.3%；萬里印刷（8385）平上市低位0.2元，收報0.2元，跌27.27%；天利控股集團（0117）收報0.28元，跌26.32%；瀚華金控（3903）收報0.26元，跌24.64%；富銀融資股份（8452）收報0.244元，跌22.54%；惠生國際（1340）創上市新低，見0.02元，收報0.023元，跌20.69%；未來世界控股（0572）收報0.82元，跌19.61%；INFINITY L&T（1442）收報0.485元，跌19.17%。

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