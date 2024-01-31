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尚晉在澳門開老佛爺百貨  料當地零售好過香港

在大中華地區從事國際品牌時尚服裝零售的尚晉（國際）（2528），在澳門引進的老佛爺百貨於本周二開業。執行董事方日明表示，該店首階段先開單層3.5萬平方呎，共逾100個品牌進駐，涵蓋時装配飾、美妝及香氛、設計師品牌等領域，當中有逾10個品牌首次登陸澳門市場。他料該店經營所在的金銀島名勝世界購物商場，可以日吸客最少5000至1萬人並帶動該店消費，並看好澳門零售市道好過香港。

集團主席范榮庭表示，他們在幾年前著手做品牌升級，今次將集團旗下藝術、時尚及生活品味三大業務線匯聚在澳門老佛爺，有望發展成旅遊點，吸引更多遊客，並對澳門的零售市道充滿信心。

隨著在澳門老佛爺一次過引入尚晉的三大業務線，並且和部分與集團合作的品牌承租，首席創新官連均娸指出，這有助他們可以輕資產營運及獲取收入，優化營商模式及現金流。由於消費水平由逾100元至過萬元，並且吸引了較多小眾品牌入埸及帶來新體驗，料有助令人均消費達到澳門其他商場水平。

同時，連均娸稱，他們是在疫情期間和業主達成長期協議，因此有助取得適當優惠減省開業成本。他們在下階段，擬在經營所在購物商場引入Five Guys漢堡包店，並在老佛爺內開設藝術空間、貴賓體驗、臉部護理及造型師配搭穿著等服務。他們更計劃在老佛爺百貨店內空間，搞激活品牌活動，每季引入新布置、舉辦活動盛事、宣傳推廣或引入試點概念，令到品牌每項新意首臨澳門老佛爺舉行。

雖然香港及澳門同樣出現市民北上消費，方日明稱，澳門零售市場也受少許影響，但是香港在疫情前消費集中、多元化及價錢的優勢，隨著疫情後改變，訪日及東南亞消費比在港為平宜，而在澳門消費可以享用到更好服務，演唱會及娛樂配套比香港好，料澳門的零售前景比香港好。現時尚晉在澳門的業務組合中，餐飲佔比低於一成，他相信將來在金銀島購物商場新增Five Guys及其他元素，推動生活品味相關業務比重更多。

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