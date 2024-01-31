彭博社引述知情人士稱，沙特阿拉伯政府正考慮最早於2月，為沙特國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）（沙：2222）進行後續股票發行，尋求集資至少400億沙特里亞爾（Riyal）（約834億港元），可能成為近年最大的股票發行之一。
知情人士稱，沙特政府正與一組顧問合作，尋求透過沙特證券交易所出售股票。消息指，目前還未對股票發行時間作出最終決定，而相關計劃仍可能被推遲。若發行成功，將為沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的經濟多元化計劃帶來資金。
全球最大石油出口商沙特阿美，4年前在首次公開募股（ IPO）集資約300億美元，是全球歷來規模最大的IPO，資金用以推動Neom未來城市開發等項目。王儲穆罕默德曾在2021年1月表示，將尋求出售更多沙特阿美的股份，將收益轉移至沙特主權財富基金。沙特政府直接擁有沙特阿美約90%股份，另外8%股份由沙特公共投資基金（PIF）持有。
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