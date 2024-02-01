盈拓是於2010年向美國國際集團（AIG）收購其資產管理業務，當時報道指，收購價約為5億美元，並將該業務部門易名為PineBridge及柏瑞投資營運至今，並在紐約、倫敦及香港建立企業總部。根據當年報道指。柏瑞目前為盈拓除了富衛保險、國際保險科技公司Boltech之外，為該集團三大金融業務之一。

截至2023年底，柏瑞已經在全球管理1571億美元（約1.23萬億港元）資產，盈拓持有其大部份股權。

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