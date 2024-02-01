外電路透社引述3名消息人士指，富商李澤楷旗下盈科拓展集團擬出售旗下資產管理公司PineBridge（柏瑞投資）大部份股權，並且已經找來摩根大通處理交易，及與若干金融機構展開初步洽商。盈拓、摩根大通及柏瑞均未有即時回覆。
盈拓是於2010年向美國國際集團（AIG）收購其資產管理業務，當時報道指，收購價約為5億美元，並將該業務部門易名為PineBridge及柏瑞投資營運至今，並在紐約、倫敦及香港建立企業總部。根據當年報道指。柏瑞目前為盈拓除了富衛保險、國際保險科技公司Boltech之外，為該集團三大金融業務之一。
截至2023年底，柏瑞已經在全球管理1571億美元（約1.23萬億港元）資產，盈拓持有其大部份股權。
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