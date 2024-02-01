楊娟指，永明香港去年第二至四季的新造保單及保費按季穩步上升，本地客戶業務及內地客戶業務穩步向好，在岸市場業務於去年首三季按年增長100%，展望今年人壽及康健保險市場十分正面，預計相關業務上升趨勢持續，預期高淨值客戶保持全球資產配置策略，帶動香港、內地及其他市場業務穩定上升，並預告公司將於2月22日推出萬年青•星河傳承計劃，同時計劃於今年內將旗下保險代理人數由目前約2500人增至3000人。

為配合中港兩地居民流通的趨勢，永明香港今天宣布積極拓展粵港澳大灣區醫療方案，包括擴闊中國內地指定醫院名單。永明香港人壽及康健業務首席營運總監李麗明表示，永明香港就其合資格醫療計劃擴闊中國內地指定醫院名單，進一步增加內地醫院的覆蓋數目至超過4,200間，涵蓋全中國所有三級醫院（特等、甲等、乙等、丙等）、21個指定城市（包括9個大灣區內地城市）的所有二甲醫院、以及指定私家醫院，讓客戶可在名單中選擇合適的醫療服務，同時進一步提升內地的出院免找數服務，將服務擴展至全中國所有三甲公立醫院及大灣區內的所有二甲公立醫院，醫院名單數目近2,000間。

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