穆迪將紐約社區銀行及其子公司Flagstar Bank的所有長期和短期評級及評估列入可能下調的觀察名單。穆迪表示，調低評級反映紐約社區銀行在紐約寫字樓和多户住宅市場的意外虧損、盈利疲軟、資本化的實質性下降，以及對批發融資的依賴日益增加。

紐約社區銀行去季大額撥備，與核銷兩筆貸款相關，其中一筆是辦公室物業貸款，該筆貸款在第三季已不再計入應計利息，該行指考慮到近期辦公室投資組合信用惡化的影響，認為提高信用損失準備金覆蓋率是謹慎的做法。另外一筆是合作社住宅貸款，該行稱雖然借款人並未違約，相關貸款已轉為持有待售，預期將於本季售出。

銀行指希望建立貸款損失準備金，以保持與其他同規模銀行一致，並在辦公室和多層住宅地產市場潛在轉弱前作出應對。去季銀行逾期30至89日的貸款金額，增加48%。截至去年底，美國的銀行持有約2.7萬億美元商業地產貸款，去年美國地產價值急跌，高息環境下，急於尋求新融資的借款人面臨更高利率，投資者正在評估對美國銀行的相關影響。

紐約社區銀行同時將去季派息，從第三季的17美仙大減至5美仙，以保留現金應付更嚴格的資本要求。紐約社區銀行收購去年3月倒閉的Signature Bank的一部分資產，其中包括250億美元現金，以及約130億美元貸款。接收上述存款後，紐約社區銀行需要的資本水平亦有所上升，該行指是削減派息保留現金，和增加貸款撥備的原因之一。該行在過去18個月中透過兩次收購，總資產急升1000 億美元以上。該銀行一級資本比率為 9.1%，低於同類型銀行。

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