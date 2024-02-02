報告指，隨著線下活動的回歸，「音樂現場」 相關視頻投稿總量同比上漲1.89倍，音樂現場活動合作逾110 0場。至於平台音樂人入駐規模同比增長43.6%。活躍在B站的 原創音樂人，全年共投稿逾55萬支原創音樂作品；樂評總投稿同比 增長超過2倍。此外，超過1500位明星歌手入駐B站，新歌MV 上線近3萬首。

其他報道

謝金河：香港的慘 可能會出乎大家預料

摩通投資者調查：今年樓價料跌10% 明年或復蘇 首選領展

星展：香港仍為全球重要財富管理中心 去年該行AUM按年升14%

黑桃資本與楊其龍組合資娛樂企業 首選澳門

滬指一度失守2700點 收市跌逾1% 全周挫逾6%

HashKey Exchange推港元與美元雙向兌換服務

華興資本：包凡辭任主席、CEO、執董

投資推廣署：暫無公司因23條立法而影響投資意慾

【有片：埋身擊】澳元紐元有望持續向上 不妨趁低買入

「渣渣輝」概念股 中旭未來半日急插六成

龍湖據報已備好資金兌付2、3月到期30億元人幣境內債

半日沽空金額減17% 盈富沽空減53%

格力2億年終獎被指非以現金方式發放 員工：多發了商城積分 只能買公司滯銷品

恒指半日升91點 10天線、20天線得而復失 北水第5日流出

京基金融國際：執董所持逾3%股份昨遭斬倉

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見近5個月低 6個月、12個月息見逾8個月低

藥明康德擬斥10億人幣回購A股

惠譽：寫字樓續受壓 港銀資產質素面臨風險

諾貝爾獎得主：特朗普10%關稅不會對美經濟造成太大傷害

庫克：Vision Pro包含5000項專利

IMF：減息宜遲不宜早 時機成熟時聯儲局應毫不猶豫地減息

美國貨幣市場基金規模首次觸及6萬億美元