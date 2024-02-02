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嗶哩嗶哩B站逾1.5億人看音樂視頻

嗶哩嗶哩（9626）俗稱的B站發布《2023bilibili音樂生態報告》，去年超過1.52億人在B站觀看音樂類視頻，用戶中以24歲以下的佔比最大，達57.6%，而25至30歲佔28.2%，播放量超過573億次，相等於全球人類去年人均觀看7條視頻。

報告指，隨著線下活動的回歸，「音樂現場」相關視頻投稿總量同比上漲1.89倍，音樂現場活動合作逾1100場。至於平台音樂人入駐規模同比增長43.6%。活躍在B站的原創音樂人，全年共投稿逾55萬支原創音樂作品；樂評總投稿同比增長超過2倍。此外，超過1500位明星歌手入駐B站，新歌MV上線近3萬首。

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