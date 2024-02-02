經濟學人：香港變得不再是國際城市 中國化已成定局

謝金河在facebook發文指，從2018年以來，港股的下跌，大家都很熟悉，但很多重量級企業股價的下跌，已經到令人頭皮發麻的地步。「例如，快手從417.8跌到31.75港元，嗶哩從1052跌到66.1港元，半導體的中芯國際從40.25跌到13.92，華虹半導體從64.65跌到14.1(以下皆港元)。大家都很熟悉的美團從460跌到61.9，鏡頭的舜宇光學從259.4跌到46.75，電動車的蔚來從199.2跌到48.3，小鵬從220跌到24.75。」

謝金河表示：「一個人的生老病死，到了晚年，最後的病灶都在雙腳！當兩腳無力，走路碎步，或坐輪椅，都是生命尾聲的通知書。看一個經濟體，股市是櫉窗，當櫉窗愈來愈黯淡，也是經濟出現問題的通知書。」文中指出，近日香港正試圖通過基本法23條，香港在不知不覺中被悄悄關進「鐵幕」，183年來香港繁華元素正逐漸流失。

台財經專家：港股樓齊跌 皆因人流、金流不斷往外流