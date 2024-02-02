moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

謝金河：香港的慘 可能會出乎大家預料

台灣知名財經專家、財信傳媒董事長謝金河再度就香港經濟作出評論，並指「香港的慘，可能會出乎大家預料！」對於近日《經濟學人》指香港不再像國際化城市，謝金河認為，過去炙手可熱的香港商辦大樓空置率頻創新高，股價破底，愈跌愈深，且毫無支撐力，這是資金源源不絕流出，逐漸走向枯竭的象徵。「人會逐漸走向衰老，香港的溫水煮青蛙現象，大多數人渾然不知。」

經濟學人：香港變得不再是國際城市 中國化已成定局

謝金河在facebook發文指，從2018年以來，港股的下跌，大家都很熟悉，但很多重量級企業股價的下跌，已經到令人頭皮發麻的地步。「例如，快手從417.8跌到31.75港元，嗶哩從1052跌到66.1港元，半導體的中芯國際從40.25跌到13.92，華虹半導體從64.65跌到14.1(以下皆港元)。大家都很熟悉的美團從460跌到61.9，鏡頭的舜宇光學從259.4跌到46.75，電動車的蔚來從199.2跌到48.3，小鵬從220跌到24.75。」

謝金河表示：「一個人的生老病死，到了晚年，最後的病灶都在雙腳！當兩腳無力，走路碎步，或坐輪椅，都是生命尾聲的通知書。看一個經濟體，股市是櫉窗，當櫉窗愈來愈黯淡，也是經濟出現問題的通知書。」文中指出，近日香港正試圖通過基本法23條，香港在不知不覺中被悄悄關進「鐵幕」，183年來香港繁華元素正逐漸流失。

台財經專家：港股樓齊跌 皆因人流、金流不斷往外流