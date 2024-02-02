對於A股急跌，彭博社引述市場人士稱雪球產品敲入、融資盤和股權質押強平風險等正加大市場壓力。另外，從圖表所見，急挫後成交增加，指數配合V型跌幅收窄，不僅從分鐘圖見南水隨指數反彈而流入增加，收市時內地4隻滬深300的ETF成交共計亦超過190億元，從資金流入及買入ETF的舉動似是撈底及國家隊操作手法。

全周計三大指數均下跌，見兩周最大跌幅，兩隻藥明系藍籌股跌逾30%。

恒指今早高開189點，高位升346點，低位跌130點，高低波幅477點，是1月24日後收市新高，當日報563.01點。金融、非必需消費品、衛生保健、信息技術股推低大市。上升股份比例為22.76%，下跌為39.96%，無升跌為37.26%。

恒指收市跌32點或0.21%，報15533點，大市成交金額1031億元，較上日增加8.69%，是1月26日1316.24億元成交後最多；國指跌4點或0.09%，報5218點。恒生科技指數收報3043點，跌0.72%。

藍籌股成交金額511.02億元，佔大市成交49.56%；科指成份股成交金額230.16億元，佔大市成交22.32%；國指成份股成交金額368.34億元，佔大市成交35.72%。

24隻雙櫃台股，總成交0.42億元人民幣，相當於約0.46億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少27.63%，至87.38億元，佔大市成交17.38%。牛熊證成交金額40.67億元，減少37.43%；窩輪成交金額46.71億元，減少16.21%。

友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。騰訊（0700）、匯控（0005）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌35隻升，42隻下跌，5隻無升跌。吉利（0175）升4.36%，收報7.66元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌20.66%，收報16.78元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是騰訊（0700）收報279.4元，升2.87%；跌幅最大的是閱文（0772）收報23.25元，跌4.52%。

恒指10天線(15674.48點)、20天線(15793.14點)得而復失。科指10天線(3137.97點)得而復失。

北水南下合計淨流出39.87億元，較上日增加197.06%，連續第5日流出，累計流出94.17億元，對上一次連續5日淨流出是2023年7月13日。南水北上合計淨流入23.6億元人民幣，較上日減少13.43%，連續第4日流入，累計流入105.3億元。

上證表現

上證曾跌最多3.77%，是2022年4月25日後最大跌幅，當日跌幅為5.13%。低見2666.333點，是2020年3月23日2656.501點後最低。收市報2735.118點，是2020年4月1日後收市新低，當日報2734.521點。連跌5日，累計跌175.105點，對上一次連跌5日是2023年4月25日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2023年4月25日。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.84%，是1月31日後最大跌幅，當日跌幅為1.86%。低見15435.85點，是2月1日15434.82點後最低。收市報15533.56點，是1月31日後收市新低，當日報15485.07點。第1日陰燭。

科指曾跌最多1.63%，是1月31日後最大跌幅，當日跌幅為3.68%。低見3015.98點，是2月1日3011.06點後最低。收市報3043.9點，是1月31日後收市新低，當日報3005.8點。第1日陰燭。

國指曾跌最多0.89%，是1月31日後最大跌幅，當日跌幅為2.08%。低見5176.8點，是2月1日5171.08點後最低。收市報5218.99點，是1月31日後收市新低，當日報5194.04點。第1日陰燭。

一周表現

恒指本周累跌2.62%或418點，跌幅是1月19日後最大，當時收市跌幅為5.76%；本周表現最佳的是百威（1876），累升5.4%，其次為中電（0002）及銀娛（0027），分別升4.64%及4.59%。而表現最差的是藥明康德（2359），累跌32.35%，其次為藥明生物（2269）及舜宇（2382），分別跌31.65%及17.68%。

國指本周累跌2.64%或141點，跌幅是1月19日後最大，當時收市跌幅為6.47%；本周表現最佳的是理想汽車（2015），累升4.58%，其次為李寧（2331）及蒙牛（2319），分別升3.5%及2.09%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌17.68%，其次為聯想（0992）及商湯（0020），分別跌13.74%及10.34%。

科指本周累跌4.47%或142點，跌幅是1月19日後最大，當時收市跌幅為9.82%；本周表現最佳的是東方甄選（1797），累升9.23%，其次為理想（2015）及微博－ＳＷ（9898），分別升4.58%及0.77%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌17.68%，其次為平安好醫生（1833）及金蝶（0268），分別跌15.25%及13.79%。

午後消息股表現

華興資本（1911）：包凡辭任主席、CEO、執董。停牌。

「渣渣輝」概念股 中旭未來（9890）半日急插六成。收報16.66元，跌76.4%。

龍湖（0960）據報已備好資金兌付2、3月到期30億元人幣境內債。收報8.7元，升2.84%。

今早及隔晚消息股表現

藥明康德（2359）擬斥10億人幣回購A股。見52周低40.65元，收報43.7元，跌21.19%。藥明合聯（2268）創上市新低，見16.86元，收報17.78元，跌16.72%。藥明生物（2269）見52周低16.3元，收報16.78元，跌20.66%。

騰訊（0700）進口、營運網遊獲批版號。收報279.4元，升2.87%。網易（9999）收報155.8元，無升跌。

蘋果首季內地收入跌13%遜預期 4手最差表現。手機設備向下，鴻騰（6088）見52周低0.9元，收報0.92元，跌4.17%。丘鈦（1478）見52周低2.61元，收報2.63元，跌3.31%。舜宇（2382）收報46.55元，跌3.02%。高偉電子（1415）收報15.9元，跌4.1%。通達（0698）收報0.088元，跌4.35%。瑞聲（2018）收報17.02元，跌1.73%。富智康（2038）收報0.48元，跌3.03%。小米（1810）收報12.2元，跌1.45%。

九建（0034）13.9億元向大股東售上海地皮六成權益。收報4.72元，跌1.05%。

豐盛生活（0331）出資1.55億元收購全國保險經紀北京新域。見52周低5.4元，收報5.47元，升0.92%。

朗詩綠色管理（0106）美附屬出資14.43億購美國達拉斯建築商。收報0.081元，升37.29%。

工行（1398）董事長陳四清辭任，即日生效。收報3.79元，無升跌。

蔚來（9866）1月交付按月跌四成至1萬輛，按年升18%。收報43.8元，跌1.02%。

比亞迪（1211）今年1月銷量按月跌四成至20萬輛 。見52周低168.6元，收報172.8元，跌1.43%。

中國水業（1129）獲環保署39個月處理廚餘合約，值8700萬。收報0.119元，無升跌。

康耐特光學科技（2276）盈喜，料去年多賺三成以上。收報7.5元，跌5.18%。

巨濤海洋石油（3303）盈喜，料賺1.6億至2.6億人幣。收報0.485元，跌2.02%。

吉利汽車（0175）1月銷量升四成至21萬輛，旗下極氪跌7%。收報7.66元，升4.36%。

碧桂園（2007）否認遭申請清盤，重申經營正常並推進重組中。平上市低位0.61元，收報0.62元，跌1.59%。

理想汽車（2015）1月交付3.12萬輛，按月跌38%。收報111.8元，升2.38%。

國泰（0293）「里數加現金」現可購買優先座位選擇及超額行李限額等。收報8元，升0.13%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見2.12元，收報2.02元，升3.06%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見37.9元，收報36.5元，跌1.08%；瑞豐動力（2025）創上市新高，見2.06元，收報1.93元，跌2.03%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見27.26元，收報27.18元，升5.35%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8682.7元，收報8682.7元，升0.07%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1064.25元，收報1064.25元，升0.06%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見867.1元，收報867.05元，升0.12%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1041.4元，收報1041.1元，升0.03%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見17.33元，收報17.29元，升1.47%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1110.15元，收報1110.15元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見545.2元，收報545.2元，升0.02%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.476元，收報3.476元，升3.39%；ＧＸ亞洲綠債－Ｒ（83128）創上市新高，見50.6元，收報50.6元，升0.08%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1028.95元，收報1028.95元，升0.08%；知行汽車（1274）創上市新高，見55.6元，收報52.85元，跌2.4%；中深建業（2503）創上市新高，見1.5元，收報1.42元，升5.97%；南方美國國債20（3433）創上市新高，見79.06元，收報78.84元，升1.18%；南方東英日經225指數ETF （3153）創上市新高，見79.46元，收報78.78元，升0.9%；ASMPT（0522）創52周高，見86元，收報85.25元，升6.1%；中遠海運國際（0517）創52周高，見3.6元，收報3.56元，升0.28%；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見1.58元，收報1.57元，升1.29%；康大食品（0834）創52周高，見0.5元，收報0.49元，升8.89%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.2元，收報0.2元，無升跌；港亞控股（1723）創52周高，見0.31元，收報0.28元，跌1.75%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.33元，收報6.33元，無升跌；伯明翰體育（2309）創52周高，見4.01元，收報3.9元，升3.72%；威勝控股（3393）創52周高，見4.39元，收報4.18元，跌3.24%。

破底股方面

84隻股份創上市新低，其中十隻包括，德信服務（2215）低見1.21元，收報2.3元，跌3.77%；海通證券（6837）低見3.51元，收報3.55元，跌1.11%；廣發証券（1776）低見7.36元，收報7.48元，跌3.11%；澳洲成峰高教（1752）低見0.032元，收報0.036元，跌2.7%；九毛九（9922）低見4.47元，收報4.55元，跌4.01%；呷哺呷哺（0520）低見1.74元，收報1.8元，跌5.76%；商湯（0020）低見0.76元，收報0.78元，跌1.27%；優然牧業（9858）低見1.12元，收報1.19元，升0.85%；潤泥（1313）低見1.21元，收報1.24元，無升跌；佳兆業美好（2168）低見0.89元，收報0.93元，跌2.11%。

135隻股份創52周低，其中十隻包括，國泰君安（2611）低見8.28元，收報8.41元，跌0.24%；鴻騰（6088）低見0.9元，收報0.92元，跌4.17%；丘鈦（1478）低見2.61元，收報2.63元，跌3.31%；信利國際（0732）低見0.59元，收報0.59元，跌1.67%；比亞迪（1211）低見168.6元，收報172.8元，跌1.43%；五菱（0305）低見0.29元，收報0.29元，跌9.38%；新世界發展（0017）低見9.45元，收報9.6元，跌2.14%；中芯國際（0981）低見13.9元，收報14.08元，跌1.4%；華虹半導體（1347）低見14.04元，收報14.2元，跌2.87%；上海復旦（1385）低見9.09元，收報9.29元，跌3.73%。

異動股

上升異動股，包括，開拓藥業－Ｂ（9939）收報1.82元，升51.67%；運興泰集團（8362）創52周高，見0.063元，收報0.052元，升48.57%；朗詩（0106）收報0.081元，升37.29%；遠東控股國際（0036）收報0.077元，升35.09%；官醞控股（8513）收報0.234元，升32.95%；威雅利（0854）收報2.88元，升30.32%；順泰控股（1335）收報0.068元，升23.64%；力天影業（9958）收報1.72元，升21.13%；開明投資（0768）收報0.023元，升21.05%。

下跌異動股，包括，中旭未來（9890）收報16.66元，跌76.4%；聲揚集團（8163）創上市新低，見0.062元，收報0.117元，跌41.5%；MBV INTL（1957）收報0.51元，跌34.62%；帝國金融集團（8029）收報0.084元，跌30%；萬嘉集團（0401）創上市新低，見0.054元，收報0.055元，跌29.49%；京基金融國際（1468）停牌；易還財務投資（8079）收報0.035元，跌23.91%；瑞鑫國際集團（0724）收報0.112元，跌22.76%；邁科管業（1553）平上市低位0.95元，收報0.97元，跌22.4%；藥明康德（2359）見52周低40.65元，收報43.7元，跌21.19%。

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