許正宇提到，政府設立虛擬資產服務提供者（VASP）發牌制度及監管要求，已在去年6月實施，現已有2間持牌虛擬資產交易平台透過牌照升級，可向零售投資者提供比特幣（BTC）和以太幣（ETH)）交易服務，平台受證監會監管，給予投資者相當大的保障。

他稱，考慮到部分虛擬資產服務提供者在發牌制度生效前已在港營運，發牌制度設有過渡期，相關平台需在今年2月29日或之前提交牌照申請。證監會現正積極準備執法，並加強宣傳工作，盡快向公眾更新虛擬資產交易平台名單資料，以確保市民清晰知道有關服務提供者是否獲發牌照。

穩定幣方面，許正宇表示，財庫局正與金管局就立法建議進行諮詢，金管局亦將推出「沙盒」安排，向有意並已有具體計劃在香港發行法幣穩定幣的發行人傳達監管期望和提供合規指引，同時收集他們對擬議監管要求的意見，以促進後續監管制度的落實，並確保制度切合監管目標。他又稱，為期兩個月的諮詢將於本月底結束，呼籲持份者把握時間提交意見。

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