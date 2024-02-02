評級機構恵譽發表報告指，已將拉斯維加斯金沙（美：LVS）、金沙中國（1928）及新加坡濱海灣金沙的長期發行人違約評級提升，由BBB-提升至BB+，尤其將拉斯維加斯金沙及金沙中國的優先無擔保債券及循環貸款評級由BB+/RR4提升至BBB-，亦確定濱海灣金沙的擔保循環及定期貸款BBB-評級，評級展望為穩定。同時，其料金沙中國會在2026年恢復派息。
該行指，今次評級反映了澳門市道強勁復蘇，及新加坡市場的表現跑贏大市，驅動其提升評級。該行續稱，料金沙中國會在2026年恢復派息。相比惠譽之前估計該集團在2025年恢復派息的時間表，遲了一年。澳門業務的收入表現反彈，會幫助到拉斯維加斯金沙的信貸情況改善。
金沙中國今日收市報21.95元，升2.81%。
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