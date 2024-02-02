該行指，今次評級反映了澳門市道強勁復蘇，及新加坡市場的表現跑贏大市，驅動其提升評級。該行續稱，料金沙中國會在2026年恢復派息。相比惠譽之前估計該集團在2025年恢復派息的時間表，遲了一年。澳門業務的收入表現反彈，會幫助到拉斯維加斯金沙的信貸情況改善。

金沙中國今日收市報21.95元，升2.81%。

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