為迎合香港市民到內地超市購物的熱潮，中銀香港推出兩大人氣超市消費獎賞。由即日起至 2024 年 6 月 30 日，客戶逢星期五、六、日及香港公眾假期，於全國山姆會員商店以中銀信用卡或以 BoC Pay 綁定中銀銀聯雙幣信用卡消費，或於 COSTCO 以中銀信用卡簽賬，可享高達港幣 600 元現金回贈。

此外，中銀信用卡緊接「20X 狂賞派」加碼推出「海外簽賬瓜分 10,000,000 里數」活動，由即日起至 4 月 30 日，客戶只需於任何一個月份憑信用卡或已綁定中銀銀聯雙幣信用卡之 BoC Pay 累積海外或內地簽賬滿港幣 5,000 元，即有機會瓜分1000萬里數。

中銀信用卡（國際）副總經理何偉文表示，今年一月，中銀信用卡客戶於內地超市簽賬金額按年上升逾一倍，人均簽賬金額近港幣1,300元；而北上消費熱潮更帶動客戶同期於內地使用，中銀信用卡及BoC Pay的交易金額，分別按年升逾一倍及四倍。新春佳節臨近，跨境消費需求將更為殷切，故推出一系列跨境消費優惠，與客戶喜迎龍年。

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