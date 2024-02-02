眾安銀行推出高息活期存款活動，客戶完作一系列交易，包括存入資金、消費、繳費、兌換外幣等，由完成日至當月月底可得額外活期存款利息，最高金額為50萬元，2月份的活期利率最高為4厘，假設今日完成交易，至月底可得利息1534元。
眾安表示，新活期儲蓄產品「錢罌」的存款不設最低門檻，用戶可以隨時存入和提取資金，客戶每月完成指定交易，可解鎖額外高息活期年利率至月底，開啟「錢罌」可得額外利息0.39%，客戶完成2萬元外幣兌換可額外加0.8厘，當月存入2萬元可加1.2厘，另外使用ZA Card累計合資格交易逾3000元可得1厘，以 QR Code 完成兩筆超過100元的繳費或信用卡還款交易，則可得0.6厘。
眾安銀行替任行政總裁吳忠豪表示，該產品設計旨在將儲蓄和可消費的資金分開，並加入各種挑戰元素，來增添遊戲感，希望能夠使儲蓄變得更加容易。
活動每月的額外利率不同，其後每月挑戰詳情將於其應用程式更新。
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