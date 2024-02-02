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TVB兩員工張繼序和張惠兒被警方扣查 涉不誠實取用電腦

電視廣播（0511）（TVB）新聞報道，警方拘捕無綫電視兩名員工，涉嫌有犯罪或不誠實意圖而取用電腦。一批重案組便衣警員近中午在將軍澳工業邨電視城，拘捕一名59歲男子，並撿走電腦等證物，之後拘捕一名56歲女子，將她帶上車，交由東九龍刑事總部重案組跟進。據了解，兩人分別是張繼序和張惠兒，正被扣查。TVB證實，兩人是無綫的行政人員，已即時將他們解僱。

TVB新聞報道，警方稱早前接獲舉報指，有無綫員工以不誠實意圖取用電腦，並取得與公司有關的限閱文件。

TVB發聲明證實，被捕的是兩名公司行政人員，亦掌握證據，顯示有員工為獲取個人利益，以不當手法串謀、協助或教唆外部人士企圖破壞公司管治，並散播針對公司的虛假信息。除了被捕兩人，還有第三名行政人員參與相關非法活動。因3人行為嚴重違反僱傭條款，已即時將他們解僱。

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