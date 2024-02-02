海港城更邀得Hello Kitty設計師山口裕子於今、明兩日訪港，參觀慶典佈置並舉辦5場簽名會，共150個名額已全部爆滿。SANRIO營運總監(香港及澳門)曾瑞群表示，「HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城」是亞洲地區其中一個最大型的慶祝活動，既鼓勵大眾留港消費，更吸引來自世界各地的遊客參與。是次活動更展現了Sanrio品牌的多樣性，他們今次有一些會場限定的產品、也有50周年的產品。他們見到今次的生意也差不多是創了20年以來的紀錄。所以這個經濟效益是一個令他們很驚喜的效果。

除了簽名會外，今次活動亦與多個本地及海外品牌和單位合作，包括日本藝術家深沢尚宏、德國著名家飾品牌Bull & Stein，「奇華餅家」及姜氏金龍醒獅團及品牌「獅王無用」等。在2月1日起展開第二彈，與近50個商戶聯手推出消費獎賞活動。

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