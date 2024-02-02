路透指，華泰柏瑞基金管理公司約佔柏瑞管理的資產比例約三公之一，並且有利可圖。但是柏瑞整個集團則由2021年度獲利1500萬美元，變成2022年度虧損7800萬美元，到2023年度再錄稅後利潤4000萬美元。

現時柏瑞管理在全球開設25個辦事處，擁有逾700名僱員，當中包括230名投資專業人員。該集團管理的組合近60%涉及亞太區投資，在高息及地緣政治緊張下，影響區內的資產價格。根據出售文件顯示，香港的投資組合亦佔柏瑞管理的資產佔比25%，包括了代同系富衛保險管理資產。

盈科拓展集團發言人說，李澤楷十分看好中國的經濟發展前景，集團對全球業務做任何調整，都是希望將資金更好回籠，從而投資更優質的產業，尤其重點考慮內地的相關領域。

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