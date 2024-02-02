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盈拓拒評是否賣柏瑞 惟強調不會沽售內地與華泰合資公司

日前路透有報道指，富商李澤楷旗下盈科拓展集團擬出售旗下資產管理公司柏瑞投資大部份股權，根據該外電跟進報道，引述盈科拓展集團發言人拒就柏瑞賣盤作評論，但是補充沒有計劃出售柏瑞與華泰證券在內地的合資項目，並且會繼續承諾在內地投資。

路透指，華泰柏瑞基金管理公司約佔柏瑞管理的資產比例約三公之一，並且有利可圖。但是柏瑞整個集團則由2021年度獲利1500萬美元，變成2022年度虧損7800萬美元，到2023年度再錄稅後利潤4000萬美元。

現時柏瑞管理在全球開設25個辦事處，擁有逾700名僱員，當中包括230名投資專業人員。該集團管理的組合近60%涉及亞太區投資，在高息及地緣政治緊張下，影響區內的資產價格。根據出售文件顯示，香港的投資組合亦佔柏瑞管理的資產佔比25%，包括了代同系富衛保險管理資產。

盈科拓展集團發言人說，李澤楷十分看好中國的經濟發展前景，集團對全球業務做任何調整，都是希望將資金更好回籠，從而投資更優質的產業，尤其重點考慮內地的相關領域。

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