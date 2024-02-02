國家金融監督管理總局發布《固定資產貸款管理辦法》、《流動資金貸款管理辦法》及《個人貸款管理辦法》。是次修訂的主要內容包括合理擴闊固定資產貸款和流動資金貸款的用途及貸款對象範圍，優化流動資金貸款測算要求，滿足信貸市場實際需求。
其次是調整優化受託支付金額標準，適度延長受託支付時限要求，提升受託支付的靈活性。結合信貸辦理線上需求，明確視頻面談、非現場調查等辦理形式，適配新型融資場景。
另外是釐清貸款期限要求，引導商業銀行有效防範貸款期限錯配風險，進一步優化貸款結構；進一步強化信貸風險管控，推動商業銀行提升信貸管理的規範化水平；將《項目融資業務管理規定》作爲專章納入《固貸辦法》。
國家金融監督管理總局有關司局負責人回覆記者，固定資產貸款是指向法人或非法人組織發放的，用於借款人固定資產投資的本外幣貸款。固定資產投資是指借款人在經營過程中對於固定資產的建設、購置、改造等行爲。
《流貸辦法》確認，流動資金貸款是指貸款人向法人或非法人組織發放的用於借款人日常經營週轉的本外幣貸款。流動資金貸款不得用於股東分紅，不得用於金融資產、固定資產、股權等投資，不得用於國家禁止生產、經營的領域和用途。三是對專利權、著作權等知識產權以及採礦權等其他無形資產辦理的貸款，可根據貸款項目的業務特徵、運行模式等參照《固貸辦法》執行，或適用《流貸辦法》。
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