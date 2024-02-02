內地傳媒報道，中國乘聯會估計，1月新能源乘用車廠商批發銷量70萬輛，按年增長80%，按月下降37%。
乘聯會表示，今年1月工作日爲22天，是汽車銷售的完整月，尤其是今年新春爲2月10日，時間較2023年新春晚半個月，對終端交付較爲有利，推動1月銷量同比較大增長。
乘聯會稱，由於沒有補貼退出帶來的年末清庫效應，因此2023年四季度逐步積累的新能源庫存爲2024年1月銷量支撐較大。但1月中旬以來的新能源零售回升極度緩慢，尤其是純電動車的中短續航車型走勢不強，零售的不暢導致了廠商批發銷量的走勢平淡。
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