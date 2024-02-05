他說，MTR Lab會圍繞著一體化出行服務、新出行模式、鐵路科技、房地產及建築科技、新零售，以至金融及數據服務，物色新的機會，主要留意初創及與大學聯手的項目。當中完成投資的項目，更包括法國基於物聯網技術的智能升降機維修保養方案商WeMaintain。隨著市場的發展，他預見與房地產及建築科技相關的投資提案會越來越多。該公司會借助參與投資及孵化項目，會幫到初創涉足亞洲及更廣的市場。目前提交提案的初創暫時以港資比重佔多，亦陸續有來自內地及外國的初創企業提交方案。

MTR Lab參與投資及孵化項目時，陳定邦稱，會注重項目對港鐵的戰略價值、協同效應及對財務回報有審慎的要求，並且會階段性更新和初創的關係，例如會向初創企業投放更多資源。該公司總經理王瑩表示，近期他們會接觸多些房地產及建築科技，亦關注人工智能的發展產生的影響及新機會，亦會在大灣區不同城市建立夥伴關係。在他們參與投資建築信息模擬（BIM）方案商isBIM及WeMaintain時，兩者之間已經有溝通聯繫，因此他們非為了投資而投資，而是體現和港鐵的策略性價值同時，發揮被投項目之間的聯繫及協同，甚至和那些他們未有投資的項目之間建立互相參照（cross reference）。

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