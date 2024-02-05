該局指，貸款較困難的觀感，並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難，而是可以受多項因素如媒體或新聞報道、生意經營狀況及親友的意見等所影響。在調查中，貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求、或縮短貸款年期等。因此，受訪者對於銀行就其已批出貸款取態的意見，並不直接反映銀行對中小企的貸款投放。

至於中小企新貸款申請的結果方面，從調查中顯示，有3%受訪者表示曾於2023年第4季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔80%，前一季的結果為82%；申請不成功者佔20%，相對前一季的結果為18%。不過，由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的20%及3%，調查結果容易出現較大波動，該局指，詮釋時需要注意。

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