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金管局：中小企感去年第四季從銀行取貸較前季難 但收緊情況不及前季

香港金融管理局（金管局）今日公布2023年第4季「中小企貸款狀況調查」結果。調查顯示，中小企信貸狀況繼續受到高利率環境影響。受訪者有69%認為，銀行在2023年第4季貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，低於前一季的72%。有31%認為銀行的有關取態「較困難」，高於前一季的28%，但仍然處於正常範圍。在已獲批貸款者，雖然有24%表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」，較前一季的34%有所回落。

該局指，貸款較困難的觀感，並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難，而是可以受多項因素如媒體或新聞報道、生意經營狀況及親友的意見等所影響。在調查中，貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求、或縮短貸款年期等。因此，受訪者對於銀行就其已批出貸款取態的意見，並不直接反映銀行對中小企的貸款投放。

至於中小企新貸款申請的結果方面，從調查中顯示，有3%受訪者表示曾於2023年第4季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔80%，前一季的結果為82%；申請不成功者佔20%，相對前一季的結果為18%。不過，由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的20%及3%，調查結果容易出現較大波動，該局指，詮釋時需要注意。

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