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余偉文：外匯儲備投資本土市場絕無僅有 港外匯基金不會再增加或減少

金管局總裁余偉文表示，外匯儲備投資於本土市場絕無僅有，重申外匯儲備一般目的為維持本土貨幣穩定，維持貨幣穩定一定需要流動性。他提到，其他地方的外匯儲備，一般都投資本地以外的資產，而香港亦一樣。

余偉文今日出席立法會財經事務委員會會議回應議員提問時表示，若金管局有流動性需要，而需出售本港股票或物業、動用到外匯儲備時，反而會「自己插多幾刀」，該局需慎重考慮動用外匯基金購港股的可能性。他提到，外匯基金持有的港股資產是1998年入市時留下的，用作長期分散之用，重申此港股資產類不會再增加或減少。

他回應議員提問時稱，該局要求外匯基金內的支持組合為1.7倍至1.8倍的基礎貨幣數量，以證明香港抗震力、流動性高，以及給予外界信心，惟若面對外界金融環境不明朗性，不同衝擊及其力度，再加上對市場的心理影響亦同為考量因素，令其保護港元貨幣穩定的所需資金每次不同，很難定奪其資金所需量。

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