余偉文今日出席立法會財經事務委員會會議回應議員提問時表示，若金管局有流動性需要，而需出售本港股票或物業、動用到外匯儲備時，反而會「自己插多幾刀」，該局需慎重考慮動用外匯基金購港股的可能性。他提到，外匯基金持有的港股資產是1998年入市時留下的，用作長期分散之用，重申此港股資產類不會再增加或減少。

他回應議員提問時稱，該局要求外匯基金內的支持組合為1.7倍至1.8倍的基礎貨幣數量，以證明香港抗震力、流動性高，以及給予外界信心，惟若面對外界金融環境不明朗性，不同衝擊及其力度，再加上對市場的心理影響亦同為考量因素，令其保護港元貨幣穩定的所需資金每次不同，很難定奪其資金所需量。

其他報道

中國人保香港資管因基金管理缺失遭證監會譴責及罰款280萬元

體育峰會月底澳門舉行 蔡崇信、李寧及NBA名宿韋迪將出席

MTR Lab至去年已完成6個項目投資 並參與兩個項目孵化計劃

傳華為正研發三折螢幕手機 最快第二季上市

全日沽空金額減4% 盈富沽豁增54%

美元強、內地數據弱 港股連跌兩日 恒指跌23點 成交近3周低

香港PMI重返50以下 1月市場需求轉弱 新增訂單減少

證監會促請投資者查核虛擬資產交易平台監管狀態

德勤：料本年度財赤達1172億元 不建議增稅或更改稅制

摩通料啟德地區銷售於今年首兩個月不會改善

【有片：埋身擊】納指現不宜過分看淡 應維持低買策略

361度發盈喜 料全年多賺不少於25%

眾安國際推龍年員工福利 幸運兒獲一萬元「錢罌」獎金 加碼放情人節假

半日沽空金額減21% 南方恒生科技沽空金額最多

融創據報超過90個項目入圍「白名單」

生力啤委陳永強為執董兼董事總經理

恒指半日跌23點 科指跌0.2% 龍湖跌4% 閱文跌8%

小米汽車SU7未上市已發生撞車意外 右車頭燈被撞爛

嘉華、呂志和獎連續兩年贊助香港故宮義工計劃

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌4日 見逾4個月低

陳仲尼促樓市撤辣 吸引美斯、碧咸等在港買樓 網民：花式回水？

高鑫零售曾升33% 傳阿里擬出售資產

財新中國1月服務業PMI跌至52.7 遜預期 伙綜合PMI齊見兩個月低

據報奧迪一款車型可能轉移至中國生產