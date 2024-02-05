政府發言人表示，食肆業務在2023年第四季繼續恢復。食肆總收益價值按年上升7.5%，經季節性調整後按季上升2.9%。223年全年合計，食肆總收益價值大幅反彈26.1%。

政府發言人指，展望未來，訪港旅遊業預期會進一步復蘇，應會利好食肆業務。住戶收入繼續改善，以及政府的多項措施，將會推動本地消費繼續增長，從而為食肆業務提供支持。

按食肆類別分析，2023年第四季與2022年第四季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升10.4%及6.5%。非中式餐館的總收益以價值計上升2.1%，但以數量計則下跌0.8%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升7.6%及3.6%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別上升19.7%及16.1%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計則分別上升13.5%及9.2%。

2023年第四季按季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計上升2.9%，但以數量計則下跌0.7%。

2023年全年的食肆總收益價值的臨時估計為1,095億元。與2022年全年比較，以價值計及數量計分別上升26.1%及21.6%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為358億元，按年上升23.2%。

按食肆類別分析，2023年全年與2022年全年比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升34.2%及29.4%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升22.8%及18.6%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升18.0%及13.4%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別上升76.9%及70.6%。至於雜類飲食場所的總收益以價值計及數量計則分別上升21.6%及17.1%。

按月份分析，2023年10月、11月及12月與上年相同月份比較，食肆總收益價值的臨時估計分別上升7.0%、10.4%及5.4%。

扣除價格變動的影響後，與上年相同月份比較，2023年10月、11月及12月的食肆總收益以數量計的臨時估計分別上升3.2%、6.7%及2.0%。

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