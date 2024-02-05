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華晨母公司叫停拍賣華晨中國0.44%股權    

華晨中國（1114）表示，華晨汽車集團控股的全資附屬公司遼寧鑫瑞原先擬將手上的華晨中國30.43%權益中的一部份，即0.44%股權拍賣，但是華晨汽車集團最新獲管理人告知，經各方同意正式終止拍賣，亦不再進行交割。作為華晨重整之一部分，遼寧鑫瑞將另行通過其他方式處置華晨中國0. 44%股權。

同時，其亦獲華晨汽車集團進一步告知，經瀋陽市中級人民法院裁定批准之華晨重整計劃仍在執行。瀋陽汽車已簽訂有條件投資協議，收購華晨汽車集團之100%股權，該收購之交割將在完成出售遼寧鑫瑞手上的華晨中國0. 44%權益及交割後方可發生。待瀋陽汽車完成接手華晨汽車集團股權後，其間接持有華晨中國餘下29.99%股權。按今日華晨中國收市價4.5元及市值達227.04億元計，待處理的0.44%華晨中國股權約值1.22億元。

除最新披露外，華晨中國並無掌握華晨汽車集團重整計劃之進一步詳情。其將繼續密切留意華晨汽車集團重整之發展。

華晨中國今日收市報4.5元，升1.12%。

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