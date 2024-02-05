同時，其亦獲華晨汽車集團進一步告知，經瀋陽市中級人民法院裁定批准之華晨重整計劃仍在執行。瀋陽汽車已簽訂有條件投資協議，收購華晨汽車集團之100%股權，該收購之交割將在完成出售遼寧鑫瑞手上的華晨中國0. 44%權益及交割後方可發生。待瀋陽汽車完成接手華晨汽車集團股權後，其間接持有華晨中國餘下29.99%股權。按今日華晨中國收市價4.5元及市值達227.04億元計，待處理的0.44%華晨中國股權約值1.22億元。

除最新披露外，華晨中國並無掌握華晨汽車集團重整計劃之進一步詳情。其將繼續密切留意華晨汽車集團重整之發展。

華晨中國今日收市報4.5元，升1.12%。

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