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匯金加大救市力度 A股港股齊漲 恒指升380點 歐舒丹漲逾9%

中央匯金擴大交易型開放式指數基金(ETF)增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，滬深三大指數半日向上，港股亦跟漲。恒指半日升380點或2.46%，報15890點，大市成交金額546億元；國指升161點或3.09%，報5378點。恒生科技指數收報3166點，升4.2%。      

大型科技股走高，阿里巴巴（9988）升6.79%，收報75.45元；騰訊（0700）升2.29%，收報286元；美團（3690）升4.92%，收報68.25元；小米（1810）升4.46%，收報12.66元；京東（9618）收報90.4元，升5.06%；嗶哩嗶哩（9626）收報73.7元，升3.73%；網易（9999）收報160.5元，升1.9%；快手（1024）收報42.8元，升6.73%；百度（9888）收報103.3元，升2.38%。

黑石考慮收購歐舒丹（0973）的可能性，歐舒丹一度創52周高，高見30元，收報28.4元，升9.23%。

半導體股集體向上，龍頭芯國際（0981）收報14.78元，升4.67%；華虹半導體（1347）收報15.1元，升5.74%；晶門半導體（2878）收報0.255元，升2.82%；上海復旦（1385）收報9.42元，升2.06%；中電華大科技（0085）收報1.26元，升2.44%。

汽車股向上，吉利（0175）收報8.15元，升6.96%，為表現最強藍籌；廣汽集團（2238）收報3.14元，升2.95%；東風（0489）收報3.13元，升0.97%；長城汽車（2333）收報7.98元，升3.91%；小鵬（9868）收報31.95元，升1.75%；蔚來（9866）收報43.65元，升0.11%；理想汽車（2015）收報114.6元，升3.24%。

部分教育股回調，新東方（9901）收報64元，跌1.31%；東方甄選（1797）收報24.55元，跌1.01%。

長建（1038）半日跌2.63%，收報46.35元，是跌幅最大的藍籌。  

 

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