中央匯金擴大交易型開放式指數基金(ETF)增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，滬深三大指數半日向上，港股亦跟漲。恒指半日升380點或2.46%，報15890點，大市成交金額546億元；國指升161點或3.09%，報5378點。恒生科技指數收報3166點，升4.2%。