陳羿續稱，當保障額提高至80萬元，存保基金目標規模須由現時63億元增加三成至約82億元，相信在成本可控情况下有助減低銀行將額外成本轉嫁給客戶的可能。為盡快達到目標規模，存保會將再次向業界收取原有的建立期徵費，直至達到新的目標金額。

另外，存保會主席劉燕卿指，鑑於國際間存款保險發展在未來數年有不少變數，加上部分銀行因客戶資產服務門檻而要求提高保障額至100萬元，存保會擬將下次檢討工作由五年一次縮短至三年一次，即2027年再作檢討。至於日後會否維持「三年一檢」，陳羿稱要視乎當時情況及國際指引的最新安排。

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