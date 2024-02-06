香港存款保障委員會公布，擬將現階段保障額的50萬元提高至80萬元，並按照諮詢文件的各項優化建議提出立法修訂，包括完善供款機制、銀行合併時存款保障、申述機制等。存保會總裁陳羿表示，是次保障額提高可抵銷累積通脹，亦令實質保障提高兩成，並有九成存戶可獲得保障，冀今年末季實行新保障額的優化指施。
陳羿續稱，當保障額提高至80萬元，存保基金目標規模須由現時63億元增加三成至約82億元，相信在成本可控情况下有助減低銀行將額外成本轉嫁給客戶的可能。為盡快達到目標規模，存保會將再次向業界收取原有的建立期徵費，直至達到新的目標金額。
另外，存保會主席劉燕卿指，鑑於國際間存款保險發展在未來數年有不少變數，加上部分銀行因客戶資產服務門檻而要求提高保障額至100萬元，存保會擬將下次檢討工作由五年一次縮短至三年一次，即2027年再作檢討。至於日後會否維持「三年一檢」，陳羿稱要視乎當時情況及國際指引的最新安排。
其他報道
匯金加大救市力度 A股港股齊漲 恒指升380點 歐舒丹漲逾9%
滬深兩市半日向上 滬指升0.82% 深證成指、創板指飈逾3%
官媒引述專家指：不排除2月下調LPR 3月下修政策利率的可能性
恒指高開31點 阿里巴巴漲逾3%冠藍籌 黑石擬收購 歐舒丹開市飈7%
港股ADR升82點 夜期升84點 傳內地基金券商增沽空限制 留意券商股