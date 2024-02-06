今年開局以來，A股持續疲弱，《證券時報》報道，成為股民逾半年、《環球時報》前總編胡錫進表示，如果時間可以倒流，有了現在的思路和見識，怎麼還會繼續投資，更苦笑：「還是老胡眼光不行」。
他強調，自己想做長線投資，不是做短線的，並認為自己的承受壓力能力和空間，要比一天虧人民幣1萬多更大。當壓力大時，他會「吃麵緩解虧錢的壓力」。
胡錫進又指，目前60萬人民幣（下同）本金基本是上限，若投資更多，心裡上會承受不了，更多的精力將繼續放在時政評論上，「炒股是業餘的事情，偶爾關心一下。」
對於他之前提到「2800點以下遍地是黃金」的言論，他解釋是轉述朋友的觀點。他表示，股市2,800點以下時還補倉了12萬，「至於2,800點以下到底意味著什麼，我認為要交給時間來判斷。」
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