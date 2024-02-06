他強調，自己想做長線投資，不是做短線的，並認為自己的承受壓力能力和空間，要比一天虧人民幣1萬多更大。當壓力大時，他會「吃麵緩解虧錢的壓力」。

胡錫進又指，目前60萬人民幣（下同）本金基本是上限，若投資更多，心裡上會承受不了，更多的精力將繼續放在時政評論上，「炒股是業餘的事情，偶爾關心一下。」

對於他之前提到「2800點以下遍地是黃金」的言論，他解釋是轉述朋友的觀點。他表示，股市2,800點以下時還補倉了12萬，「至於2,800點以下到底意味著什麼，我認為要交給時間來判斷。」

其他報道

台灣友邦瓜地馬拉據報擬與中國建立貿易關係

匯金加大救市力度 A股港股齊漲 恒指升380點 歐舒丹漲逾9%

存保會：現階段宜提升存款保障上限至80萬元 爭取今年內落實

滬深兩市半日向上 滬指升0.82% 深證成指、創板指飈逾3%

一個月HIBOR連跌5日 見近5個月低位

中證監：續協調各類基金入市 支持上市公司回購

中國商務部：提振新能源汽車消費

官媒引述專家指：不排除2月下調LPR 3月下修政策利率的可能性

阿布達比財富基金據報擬入股珠海萬達商管

高盛：若要使A股企穩 「國家隊」或最少要2000億人幣

匯金稱將持續增持ETF A股3大指數轉升創板指漲2.6%

佐丹奴低開近7% 大股東周大福控股提罷免CEO

A股3大指數齊低開 人行今展3390億逆回購

恒指高開31點 阿里巴巴漲逾3%冠藍籌 黑石擬收購 歐舒丹開市飈7%

港股ADR升82點 夜期升84點 傳內地基金券商增沽空限制 留意券商股

裁員潮持續 據報科技業今年以來約3.2萬人失業

黑石集團據報考慮收購歐舒丹

鮑威爾再淡化3月減息的可能性 道指跌274點