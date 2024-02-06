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機管局零售債今上市 陳茂波：冀第三跑投入運作後機管局可恢復派息

機管局零售債券今上市掛牌，並舉行發行儀式。財政司長陳茂波致辭時表示，機管局按政府建議發行零售債券，具標誌性意義，既為市民提供多一個穩定及安全的投資選項，亦為日後其他大型融資項目提供重要參考。他稱，政府以往每年收取機管局數十億元股息，而過去數年則暫停，冀三跑投入運作後機管局恢復派息。

機管局主席蘇澤光致辭時亦表示，三跑系統項目涉資1410億元，是香港目前比較大型的基建計劃。他指，機管局選擇靠自己在金融市場融資是相當「明智決定」，因減少公共財政負擔，增加債券市場多元化和流通量。

他強調，有信心整個第三跑系統今年內完成，並據乘客增長速度而逐步開放相關建設。另外，項目全部完成後，機場容量會增加50%，即接待乘客可由7000萬增至1.2億；貨量吞吐量由500萬公噸增至1000萬公噸。

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