機管局零售債券今上市掛牌，並舉行發行儀式。財政司長陳茂波致辭時表示，機管局按政府建議發行零售債券，具標誌性意義，既為市民提供多一個穩定及安全的投資選項，亦為日後其他大型融資項目提供重要參考。他稱，政府以往每年收取機管局數十億元股息，而過去數年則暫停，冀三跑投入運作後機管局恢復派息。
機管局主席蘇澤光致辭時亦表示，三跑系統項目涉資1410億元，是香港目前比較大型的基建計劃。他指，機管局選擇靠自己在金融市場融資是相當「明智決定」，因減少公共財政負擔，增加債券市場多元化和流通量。
他強調，有信心整個第三跑系統今年內完成，並據乘客增長速度而逐步開放相關建設。另外，項目全部完成後，機場容量會增加50%，即接待乘客可由7000萬增至1.2億；貨量吞吐量由500萬公噸增至1000萬公噸。
其他報道
匯金加大救市力度 A股港股齊漲 恒指升380點 歐舒丹漲逾9%
滬深兩市半日向上 滬指升0.82% 深證成指、創板指飈逾3%
官媒引述專家指：不排除2月下調LPR 3月下修政策利率的可能性
恒指高開31點 阿里巴巴漲逾3%冠藍籌 黑石擬收購 歐舒丹開市飈7%
港股ADR升82點 夜期升84點 傳內地基金券商增沽空限制 留意券商股