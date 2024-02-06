機管局主席蘇澤光致辭時亦表示，三跑系統項目涉資1410億元，是香港目前比較大型的基建計劃。他指，機管局選擇靠自己在金融市場融資是相當「明智決定」，因減少公共財政負擔，增加債券市場多元化和流通量。

他強調，有信心整個第三跑系統今年內完成，並據乘客增長速度而逐步開放相關建設。另外，項目全部完成後，機場容量會增加50%，即接待乘客可由7000萬增至1.2億；貨量吞吐量由500萬公噸增至1000萬公噸。

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