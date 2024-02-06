數碼港今日與百度（9888）及智灣科技簽署合作備忘錄，合作在數碼港籌建百度飛槳人工智能產業賦能中心，透過該中心培育香港人工智能人才、推動產業發展及科研創新。創新科技及工業局局長孫東致表示，項目投資方預計在3年內投資數億元，創造逾百個人工智能（AI）相關職位，並培育超過1萬名AI開發者。
智灣科技合伙人李嘉俊表示，數碼港正在興建人工智能超算中心，算力正是發展人工智能的重要基礎，賦能中心目標在今年中開始運作，為數碼港社群推廣AI技術和培育人才。他續稱，資金未來將會投入開發、市場推廣等範疇，已與旅遊、教育、地產等產業公司商討合作方式和方向。
他指出，百度多年來積累經驗、技術及數據，與百度合作擁有更多中文數據，當外國企業有意發展內地市場，百度的有關技術就可發揮作用。
數碼港行政總裁任景信表示，香港擁有國際化視野等優勢，相信AI可帶來非常積極的經濟效益，未來亦會考慮與不同企業合作發展AI、推動更多企業使用AI加快本港產業技術的升級和轉型。
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