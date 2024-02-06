佐丹奴（0709）昨晚公布大股東周大福控股要求召開股東會，罷免佐丹奴主席兼行政總裁劉國權，委任鄭家純女兒鄭志雯及兒子鄭志亮入董事局。
有「股壇長毛」之稱的David Webb於社交平台X（前稱Twitter）指出，佐丹奴需行使其法定權力，查出及披露券商鎧盛 （Halcyon）手上18.7%佐丹奴股權的持有者，因為此將對今次控制權爭奪戰的結果至關重要。
根據去年9月底資料，David Webb曾持股達5.93%，不過最後一次披露已減持至低於5%。
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