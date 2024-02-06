聖路易斯聯邦儲備銀行的研究人員量化離婚部分損失，研究人員發布文章指出，夫妻離異後，男性收入將下降17%，女性收入下降9%。而過去12個月內經歷過離婚的就業人士，收入減少了12%，收入低於未離婚的同儕。

數據顯示，在已婚男性(往往比其他勞工賺得更多)中，最年輕的人離婚後承受的經濟懲罰最高，28歲左右的男性離婚後收入下降43%。對於女性來說，最不適合分手的年齡是接近65歲生日，可能會導致收入下降57%。

聖路易斯聯邦儲備銀行經濟學家Guillaume Vandenbroucke表示，收入減少背後的原因尚不清楚。這些數據具體涵蓋收入，而不是整體財富。對於離婚後的勞工比其他人賺得少的原因，可能是這些人改變了他們的工作模式：要麼減少工作時間，要麼從事不同的低薪工作。

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