據北京市住建委公布，自2月6日起調整優化通州區商品住房銷售政策，調整後，在通州區落戶或就業的家庭，如需購買通州區商品住房，符合本市限購條件即可，取消了在通州落戶或納稅、社保滿三年的限制，更有利於促進疏解單位、企業從業人員在城市副中心安居置業，實現職住平衡。
同時，根據調整後新政策，具有本市購房資格的以下四類家庭，可在通州區購買1套商品住房。一是在京未擁有住房的北京戶籍居民家庭；二是在京已擁有1套住房的通州區戶籍居民家庭；三是在京已擁有1套住房，與在通州區注冊或經營的企業、疏解搬遷至通州區的黨政機關、企事業單位存在勞動關系的北京戶籍居民家庭；四是在京未擁有住房，與在通州區注冊或經營的企業、疏解搬遷至通州區的企事業單位存在勞動關系的非京籍居民家庭。
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