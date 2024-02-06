中證監加強融券業務監管，暫停新增轉融券規模，以現轉融券餘額為上限，暫停新增證券公司轉融券規模，多家內地券商先後宣布暫停新增轉融通證券出借，包括廣發基金、南方基金、易方達基金及華夏基金等。
中國證監會新聞發言人早前表示，經研究決定對融券業務提出三方面進一步加強監管的措施。首先暫停新增轉融券規模，以現轉融券餘額為上限，依法暫停新增證券公司轉融券規模，存量逐步了結；二是要求證券公司加強對客戶交易行為的管理，嚴禁向利用融券實施日內迴轉交易（變相T+0交易）的投資者提供融券；三是持續加大監管執法力度，將依法打擊利用融券交易實施不當套利等違法違規行為，確保融券業務順利運作。
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