中國證監會新聞發言人早前表示，經研究決定對融券業務提出三方面進一步加強監管的措施。首先暫停新增轉融券規模，以現轉融券餘額為上限，依法暫停新增證券公司轉融券規模，存量逐步了結；二是要求證券公司加強對客戶交易行為的管理，嚴禁向利用融券實施日內迴轉交易（變相T+0交易）的投資者提供融券；三是持續加大監管執法力度，將依法打擊利用融券交易實施不當套利等違法違規行為，確保融券業務順利運作。

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