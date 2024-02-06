證監會連發四文，並且優化融券等製度規則，另中央匯金擴大ETF增持範圍。《彭博》報道，中國金融監管機構將向國家主席習近平滙報資本市場情況，消息刺激A股港股今日大幅反彈。恒指重回16000點大關，收市升626點或4.04%，報16136點，大市成交金額1280億元，較上日增加35.19%；國指升256點或4.91%，報5473點。恒生科技指數收報3243點，升6.75%。