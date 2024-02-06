證監會連發四文，並且優化融券等製度規則，另中央匯金擴大ETF增持範圍。《彭博》報道，中國金融監管機構將向國家主席習近平滙報資本市場情況，消息刺激A股港股今日大幅反彈。恒指重回16000點大關，收市升626點或4.04%，報16136點，大市成交金額1280億元，較上日增加35.19%；國指升256點或4.91%，報5473點。恒生科技指數收報3243點，升6.75%。
大型科技股發力，阿里巴巴（9988）升7.57%，收報76元；騰訊（0700）升4.01%，收報290.8元；美團（3690）升6.46%，收報69.25元；小米（1810）升6.44%，收報12.9元；百度 （9888）升4.86%，收報105.8元；京東（9618）收報92.75元，升7.79%；嗶哩嗶哩（9626）收報76.15元，升7.18%；快手（1024）收報43.7元，升8.98%；網易（9999）收報165.5元，升5.08%。
半導體股午後升勢凌厲，中芯國際（0981）據報已在上海建生產線，量產華為設計的晶片，該股收報15.34元，升8.64%。華虹半導體（1347）收報15.66元，升9.66%；晶門半導體（2878）收報0.265元，升6.85%；上海復旦（1385）收報9.64元，升4.44%；中電華大科技（0085）收報1.25元，升1.63%。
商務部將推政策促消費，內需股有支持。蒙牛（2319）收報18.62元，升8%；吉利汽車（0175）收報8.19元，升7.48%；比亞迪（1211）收報180.9元，升5.36%；李寧（2331）收報19元，升5.44%；安踏（2020）收報70.85元，升4.81%。
黑石考慮收購歐舒丹（0973）的可能性，歐舒丹收報27.8元，升6.92%。
藍籌方面，龍湖（0960）升10.07%，收報9.18元，是升幅最大的藍籌；長建（1038）跌1.68%，收報46.8元，是跌幅最大的藍籌。
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