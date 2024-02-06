踏入2月份，並邁向農曆新年黃金檔期，摩根大通發表報告跟進，澳門2月份首四日的博彩收入達25億元（澳門元、下同），即日均達6.25億元，比1月份日均賭收6.24億元略多，為新春旺季掀開序幕。這反映出當地中場收入已經恢復至2019年疫情前的110%水平，貴賓博彩亦逐步回復至疫情前20%中位數水平。其料在農曆年8天假期，日均賭收可以維持在6.5億元，中場賭收可以達到疫情前的120%。