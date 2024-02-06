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摩通：2月首四日賭收達25億日均水平高過1月份

踏入2月份，並邁向農曆新年黃金檔期，摩根大通發表報告跟進，澳門2月份首四日的博彩收入達25億元（澳門元、下同），即日均達6.25億元，比1月份日均賭收6.24億元略多，為新春旺季掀開序幕。這反映出當地中場收入已經恢復至2019年疫情前的110%水平，貴賓博彩亦逐步回復至疫情前20%中位數水平。其料在農曆年8天假期，日均賭收可以維持在6.5億元，中場賭收可以達到疫情前的120%。

該行又指，永利澳門（1128）去年第四季度的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按季增長9%，並且達到疫情前的85%。自去年第三季度行業的邊際利潤率表現令人失望，其料投資者會審視濠賭股的營運開支及宣傳或再投資情況，其相信大部分濠賭股問題不大。

匯豐的報告則指，除了澳門博彩（0880）及新濠博亞（美：MLCO）之外，其料濠賭股會在2024年扭虧。盈利增長及邊際利潤水平擴張，成為驅動濠賭股盈利增長的兩個動力，金沙中國（1928）及銀河娛樂（0027）尤為受惠。在預估永利澳門（1128）2025年度的盈利只有9倍，其指為眾濠賭股中最低。其又料，市場低估了減息時濠賭股的利息成本節省效應，在這個情況下，永利澳門及金沙中國的風險回報相對較佳。其又料，澳門賭收在2024年有望回復至2019年疫情前的77%水平，濠賭股的EBITDA水平可望回復至96%。

 

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