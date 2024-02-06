光電產品方面，期內手機攝像模組亦因去年同期低基數，按年升52.9%至6225.6萬件、按月升32.2%；光學儀器的顯微儀器按年則跌34.9%至1.81萬件、按月跌7.3%。

其他報道

傳內地向習近平匯報金融市場情況 港股反彈626點 收復萬六關

機管局零售債首日買賣收報101.6元 每手帳賺160元

離婚代價高 聖路易斯聯儲行：離婚男士收入跌幅為女士近兩倍

內地多間券商宣布暫停新增轉融通證券出借

北京市住建委取消通州區住宅部分限購要求

金融時報：中芯國際已在上海建生產線 量產華為設計的晶片

佐丹奴罷免風波 David Webb：鎧盛持股將關乎罷免結果

政府據報擬發行四個幣種代幣化綠色債券

麥當勞今年計劃在內地開1000間門店 冀將業務拓展至低線城市

百度伙數碼港及智灣科技建AI產業賦能中心 料年中啟用

機管局零售債今上市 陳茂波：冀第三跑投入運作後機管局可恢復派息

【有片：埋身擊】上證指數低位反彈 後市或進一步回升

曾稱2800點以下遍地黃金 胡錫進：只是轉述朋友觀點 若時間可倒流 不會投資股市

北控城市資源中標洛陽綠化環衛項目 合約值7億人幣

存款保障額提高至80萬元望今年第四季落實 下次檢討縮短至3年後

台灣友邦瓜地馬拉據報擬與中國建立貿易關係

匯金加大救市力度 A股港股齊漲 恒指升380點 歐舒丹漲逾9%

存保會：現階段宜提升存款保障上限至80萬元 爭取今年內落實

滬深兩市半日向上 滬指升0.82% 深證成指、創板指飈逾3%

一個月HIBOR連跌5日 見近5個月低位

中證監：續協調各類基金入市 支持上市公司回購

中國商務部：提振新能源汽車消費

官媒引述專家指：不排除2月下調LPR 3月下修政策利率的可能性