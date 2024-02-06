舜宇光學（2382）公布1月主要產品出貨量數據，光學零件方面，去年同期因整體智能手機市場需求疲弱而使得基數處於低位，上月手機鏡頭按年升54.8%至1.03億件、按月則跌3.4%；車載鏡頭按年升31.2%至1204.8萬件、按月更升1.56倍。集團解釋指，由於國內新能源品牌汽車的銷量按年有所增長，而按月上升是因去年12月份客戶端受聖誕節假期影響而使得出貨量基數較低。
光電產品方面，期內手機攝像模組亦因去年同期低基數，按年升52.9%至6225.6萬件、按月升32.2%；光學儀器的顯微儀器按年則跌34.9%至1.81萬件、按月跌7.3%。
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