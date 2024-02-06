思捷環球（0330）發盈警，預期2023年度集團於將錄得股東應佔淨虧損約19.01億元，較2022年度的股東應佔淨虧損約6.64億元增加約186.3%。
思捷指，2023年度淨虧損主要由於收入下跌，以及由於長期存在的歷史結構性問題無法降低營運費用。收入下跌亦導致集團毛利由2022年度約28.78億港元下降約12.9%至2023年度的約25.08億元。
此外，2022年度的存貨撥備撥回及應收賬款的減值撥備撥回合共約3.21億元，而2023年度對應該兩項減值撥備約為1.02億元。
思捷指，預期集團2023年度將錄得總收入約59.12港元，較2022年度總收入約70.63億元減少約16.3%。收入減少乃主要由於歐洲不利的宏觀經濟環境，尤其是德國，利率高企以應對高通脹壓力；全球地緣政治緊張局勢持續，尤其是烏克蘭衝突；及能源成本高漲，尤其在德國，持續影響消費者購買力。上述因素嚴重削減了消費者信心，限制了自主性支出，特別是在集團主要經營的歐洲地區，導致集團的總收入下跌。
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