莫德納（美：MRNA）宣布，其最新Spikevax XBB.1.5疫苗現已在香港的私家醫院和診所供應。Spikevax XBB.1.5疫苗屬SARS-CoV-2 的亞系XBB.1.5的刺突蛋白，適用於12歲及以上人士預防新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2) 感染所致的2019冠狀病毒病 (COVID-19) ，為讓希望接種疫苗的香港市民提供更廣泛的途徑接種。
莫德納全球高級副總裁兼新興市場總經理Patrick Bergstedt表示：「最新疫苗同時提供於公共及私營醫療機構，可有助提高 COVID-19疫苗在香港供應的整體有效和普及性，讓更多的人可在冬季接種疫苗，對幫助減輕香港的 COVID-19 情況至關重要。我們全力支援香港政府的 COVID19 疫苗接種工作。」。
現時於私營醫療機構供應的Moderna的最新 COVID-19疫苗的可供12歲及以上的人士選擇接種。莫德納最新的新冠肺炎疫苗可應對目前流行的COVID-19（包括 JN.1），並提供保護。
莫德納表示，其擁有多元化的疫苗及藥物治療臨床研究，涵蓋傳染疾病、免疫腫瘤、罕見疾病和自身免疫系統疾病，共有45個研究項目進行中，其中包括六個處於第三期研究。
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