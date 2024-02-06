莫德納全球高級副總裁兼新興市場總經理Patrick Bergstedt表示：「最新疫苗同時提供於公共及私營醫療機構，可有助提高 COVID-19疫苗在香港供應的整體有效和普及性，讓更多的人可在冬季接種疫苗，對幫助減輕香港的 COVID-19 情況至關重要。我們全力支援香港政府的 COVID19 疫苗接種工作。」。

現時於私營醫療機構供應的Moderna的最新 COVID-19疫苗的可供12歲及以上的人士選擇接種。莫德納最新的新冠肺炎疫苗可應對目前流行的COVID-19（包括 JN.1），並提供保護。

莫德納表示，其擁有多元化的疫苗及藥物治療臨床研究，涵蓋傳染疾病、免疫腫瘤、罕見疾病和自身免疫系統疾病，共有45個研究項目進行中，其中包括六個處於第三期研究。

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