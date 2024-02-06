總商會常務副主席陳瑞娟表示，面對充滿挑戰的經濟環境，希望政府提出短期紓困措施，促請政府就利得稅、薪俸稅及個人入息課稅提供一次性全額退稅，上限各為6000元，將中小企融資擔保計劃下有時限的特別優惠措施再延長24個月，以及立即全面撤辣。陳表示，如今樓市需求仍在，但是置業人士傾向保守，對辣招調整普遍持觀望態度。因此撤辣可有效改善市場狀況。

香港總商會稅務委員會主席劉穎稱，為應對沉重的財政壓力，政府必須採用多管齊下的方式確保經濟穩定並維護香港公共財政穩健。因此促請政府向非本地數碼服務供應商在港收入征收數碼服務費。

劉稱，目前已有超過一百個國家或地區直接或間接徵收數字服務稅。另外，香港的數碼供應商「走出去」時，可能須按當地規定繳交數碼服務稅。反之，外地數碼供應商在香港提供服務則不需繳稅，不利於本地數碼公司在公平環境下競爭。劉續稱，建議主要在不影響民生消費上徵稅，例如網上廣告、電子市集、社交媒體、內容串流和分享、搜尋器及用戶數據中介服務等。

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