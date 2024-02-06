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富力賣倫敦「九榆樹」住宅酒店項予張松橋 後者孭起富力62.5億元債

內房富力地產（2777）公布，旗下全資附屬富力地產（香港）與離岸註冊公司、張松橋間接全資附屬公司London One Limited訂立意向書，雙方同意於獲得貸款人同意後10個營業日內訂立最終協議。根據最終協議，富力將向London One出售「富力國際地產投資有限公司」持有的英國One Nine Elms（九榆樹）項目的待售股份及轉讓待售貸款，待售股份之代價1港元將以現金支付，而待售貸款的代價為London One根據交換要約將予收取的全部現有票據，所有該等現有票據的最低本金額將為8億美元（相當於約62.47億港元）。

「富力國際地產投資有限公司」為富力的間接全資附屬公司，該集團擁有Market Towers, 1 Nine Elms Lane, London SW8 5NQ的永久業權土地及樓宇，即現時的九榆樹項目。該物業預計將於今年4月完工，於完工後，該物業將包括兩座大樓，即River Tower及City Tower，共提供437個私人住宅單位，City Tower提供57套經濟型住宅，River Tower內設一家酒店。

九榆樹項目在2022年曾傳停工，當時有指富力已經連續幾個月未向九榆樹工人支付工資，承包商需暫停所有建設工作。

富力今次表示，於完成可能出售事項後，「富力國際地產投資有限公司」將不再為公司的附屬公司，而其財務業績將不再綜合計入富力財務報表。

根據公告，今次富力出售「富力國際地產投資有限公司」的待售股份之代價為1港元，將以現金支付，而待售貸款的代價為買方根據交換要約將予收取的全部現有票據，所有該等現有票據的最低本金額將為8億美元，票據分別為2025年票據、2027年票據及2028年票據。

London One的唯一股東張松橋將訂立認購協議，承諾參與A批及B批交換要約，並在票據持有人參與A批及B批交換要約不足時包銷A批及B批交換要約的任何短缺金額，以使London One根據交換要約將予收取的所有現有票據之最低本金額為8億美元。

富力指，近年已加快在中國及海外出售發展及投資物業的計劃，重新分配資金以解決金融負債及項目竣工問題。然而與「富力國際地產投資有限公司」的貸款有關的協議中規定的若干銷售里程碑越來越難以實現，如無法實現，則可能導致其貸款違約，並可能導致變現且該變現價值可能遠低於可能出售事項的代價。

由於可能出售事項的代價將透過結算及註銷現有票據最低本金額8億美元償付，且於完成後，「富力國際地產投資有限公司」貸款將以London One提供或安排的資金悉數及最終清償，董事會認為可能出售事項將有助於減輕集團的負債及利息負擔，從而改善集團的整體財務狀況。

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