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歐冠昇：宏觀環境持續複雜 仍認為港交所為世界資本舞台心臟

港交所（0388）行政總裁歐冠昇表示，宏觀環境的舞台仍會持續複雜，但仍有中、長期的機會可捕捉，如全球經濟增長及其動力的改變，隨著亞洲區重要性不斷日增，中國國內儲蓄額將不斷釋放，以及中國淨零排放轉型每年投資預計將達4萬億美元，再加上其科技創新的發展潛力，認為港交所仍會為世界資本舞台的心臟。

歐冠昇今於港交所開市儀式表示，過去一年香港金融社群過得不容易，但香港特點為韌性及適應性，即使大環境複雜，但港股市場展現韌性，透過一些多元化投資策略如定存及交易所買賣基金（ETF），其成交金額亦達到新高，而港交所去年三個重點為宏觀經濟及地緣政治挑戰、強勁業績表現，以及戰略交付。

歐冠昇續指，過去一年港交所亦增加其中國內地與世界的連接性，將更多國際公司納入南向通，以及將更多合乎資格的股份納入北向通，新推的特專上市公司機制亦為香港資本市場帶來突破性進展；他續提到，港交所亦有將其業務拓展至北美及歐洲，同時亦與中東及東南亞建立戰略夥伴關係，上述改進將帶領港交所於未來數十年取得成功。

港交所主席史美倫表示，去年大環境充滿挑戰情况下，市場及業界經歷困難的一年，但於此情况下，仍能於股票交易以外的業務，如ETF、期權及期貨等，其成交金額創出紀錄新高。她續指，新一年港交所將繼續提升流通性，增加香港作為國際金融中心的實力，同時海外招商吸引來自中東、東南亞及世界外地企業與投資者參與港股市場，同時開放更多新業務，利用科技提升服務質素。

史美倫提到，今年將為她最後一次以主席身分主持新春開市儀式，在她任期內見證香港從區域性市場，演變成國際金融中心，同時見證香港由香港公司上市、H股上市，發展到現時不斷擴容互聯互通機制。她同時亦見證香港由主要以股票交易為主，擴展到衍生產品、定息及貨幣產品 （FIC）、大宗商品，以及碳交易，港交所亦推出許多國際性產品。

 

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