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壽司郎母企上季在港EBITDA賺約7000萬港元 按年跌1.2%

壽司郎母公司Food & Life Companies（F&LC）早前公布去年第四季業績，香港業務EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）為13.4億日圓（約7000萬港元），下跌1.2%，撇除匯率影響後則跌5.7%，不過香港業務的收入按年上升35.9%至70.95億日圓（約3.69億港元），撇除匯率影響後上升29.8%，EBITDA利潤率為18.9%，較2022年同期下跌7.1個百分點。

截至第四季完結，壽司郎在港有27分店，較去年9月底多增2間，居酒屋杉玉則有4間，去季多增1間。以季度比較，F&LC在港業務EBITDA上升12.42%，收入則上升4.74%。據公司去年11月業務計劃披露，計劃在本財年（至今年9月）底增至36間分店，2025財年增至45間，2026財年增至52間。

F&LC去年第四季海外業收入為190.68億日圓，按年上升37.7%，撇除匯率影響後上升31.2%，EBITDA則為27.18億日圓，按年上升9.2%，撇除匯率影響後上升8.5%，香港為其最大海外收入來源，佔收入37.2%。海外業務利潤按年下跌5.5%，至10.42億日圓。

去年第四季F&LC在中國內地錄1.49億日圓EBITDA虧損，較去年同期3.11億日圓收窄，收入為25.04億日圓撇除匯率影響的上升1.59倍，當季於廣州、深圳和成都增加5間分店至39間。

公司在業績指，當期海外業務客戶人數下跌，主要來自中國內地，受去年8月以來日本放出經處理核廢水影響，引致內地限制海產入口和聲譽受損所影響。公司相信相關影響是暫時性，並採取措施增加吸引客戶能力，包括在香港和內地舉辦拖羅推廣活動。

 

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